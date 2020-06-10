اليوم السابع
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رئيس الأركان من المنطقة الغربية: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:00 م
رئيس الأركان من المنطقة الغربية: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى خلال اللقاء
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية، ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة الغربية العسكرية.
 
وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بحماة البوابة الغربية وما يبذلونه من جهد فى تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم ، والتصدى للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين ، وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية فى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى لمواجهة كافة المخاطر والتحديات ، وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وذلك بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا.
 
وأدار الفريق محمد فريد حواراً مع القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الغربية العسكرية استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الحالى، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومى.
 
وأشار إلى أن القوات المسلحة تزداد يوماً بعد يوم قوة فى ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية ، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.
 
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
 
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المتحدث العسكرى

الجيش المصرى

المنطقة الغربيه

الفريق محمد فريد

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