خالد العنانى: سعيد برؤية المتحف القومى للحضارة بالفسطاط فى طريقه للنور

كتب آسر أحمد

استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إمكانيات المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، قبل افتتاحه الفترة المقبلة.

ونشر وزير السياحة والآثار، صور له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، من داخل المتحف وهو ملتزم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا ويرتدي كمامة طبية، وكتب: "سعيد بأن أرى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في طريقه ان يرى النور قريبا بفضل جهد زملائي في الوزارة، قاعتين رائعتين تعرضان قطعا أثرية فريدة ومجموعة المومياوات الملكية، المتحف هو واحد من متاحف عديدة سيتم افتتاحها قريبا إن شاء الله لإضافة مراكز اشعاع حضارية وعناصر جذب سياحية جديدة"

وعلى جانب آخر، عقد الدكتور خالد العناني، أمس، مع الطيار محمد منار، الطيران المدنى، اجتماعا تنسيقيا، لمناقشة توفير حزمة من التخفيضات من أجل تحفيز السياحة الوافدة إلى مصر عند عودتها فى التوقيت الذى سوف يحدده مجلس الوزراء.





وأشار وزير الطيران المدنى، إلى أن الوزارة قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة قدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء، ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات فى كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء و مطروح مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وذلك تشجيعاً لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية فى مصر عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة.

وأوضح وزير السياحة والآثار أنه لتشجيع وتحفيز منظمى الطيران والرحلات السياحية الكبرى لجلب المزيد من السائحين إلى مصر بصفة عامة والمحافظات السياحية الشاطئية بها وهى محافظات البحر الأحمر و جنوب سيناء و مطروح هذا وكانت وزارة البترول قد وافقت الشهر الماضى على تخفيضات على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد و التى سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى و بشكل دائم بكل المحافظات، فى التوقيت الذى يحدده مجلس الوزراء لعودة السياحة الخارجية.