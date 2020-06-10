خالة طفل تعرض للتعذيب على يد والده ببولاق: الأمن يستمع لأقواله بعد ضبط الأب

كتب بهجت أبو ضيف

قالت خالة الطفل كيرلس، الذى تعرض للتعذيب على يد والده ببولاق الدكرور، أن رجال المباحث عقب القبض على زوج شقيقتها "رومانى"، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر خلاله أثناء اعتدائه على ابنه، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، اصطحبوا شقيقتها، وابن شقيقتها "كيرلس" للاستماع لأقوالهما بشأن الواقعة.

وذكرت خالة الطفل، أنه بعد مرور ما يقرب من 3 ساعات على ضبط زوج شقيقتها، اصطحبت قوة أمنية شقيقتها وابنها لاستجوابهما وسماع أقوالهما حول الواقعة.

وألقت مباحث رعاية الأحداث القبض على سائق توك توك، متهم بتعذيب ابنه ببولاق الدكرور، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر خلاله أثناء اعتدائه عليه بالضرب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لأحد الأشخاص يعذب ابنه، ويعتدى عليه بالضرب بقسوة، فى الوقت الذى تسجل فيه والدة الطفل المشهد بهاتفها المحمول، وسط تعرضها للسباب أيضا والضرب من جانب الزوج.

اليوم السابع تواصلت مع "رانيا منصور" الزوجة التى سجلت مقاطع الفيديو، وروت تفاصيل تعرضها وابنها للتعذيب والضرب على يد زوجها فقالت أنها متزوجة من رومانى مكرم" سائق توك توك، منذ سنوات، ولديهما 4 أبناء، أحدهما كورولس، الذى تعرض للتعذيب بمقطع الفيديو، ويقيمون بشقة ببولاق الدكرور فى محافظة الجيزة.

أضافت أن زوجها دائم الاعتداء عليها وعلى أبنائهما بالضرب، وأنها حررت ضده عدة محاضر سابقة بقسم شرطة بولاق الدكرور، اتهمته فيهم بالاعتداء عليها بالضرب، كما أنها أقامت ضده دعوى طلاق، وتنتظر صدور قرار بها للانفصال عنه.

وتابعت الزوجة حديثها قائلة، أن اليوم الذى شهد تعذيبه لابنهما، وسجلت فيه مقطع الفيديو، عاد من الخارج، فعثر على كيس القمامة ملقى على الغسالة بالشقة، فاستشاط غضبا لعدم إلقائها بمقلب القمامة، واستدعى "كورولس" وبدأ فى الاعتداء عليه بالضرب، لمعاقبته بسبب عدم إلقائه كيس القمامة، وواصل تعذيبه بضربه وتسببه بعدة إصابات له بأنحاء جسده.

وقالت أنها سجلت مقطع الفيديو بهاتفها المحمول، لاستغلال تلك المشاهد فى قضية الطلاق الخاصة بها، حتى تحصل على حضانة أطفالها، وأضافت أنها ما زالت تقيم بصحبته بالشقة، ولم تغادرها، من أجل البقاء مع أبنائها، حيث أنه حاول عدة مرات طردها وحرمانها من أطفالها، وأشارت إلى أنها كانت عاجزة عن الدفاع عن ابنها، لكونها مريضة، وتتلقى العلاج منذ ما يقرب من شهر، وأكدت أنها لم تحرر محضر حتى الأن بواقعة تعذيب ابنها.

من جانبه قال الزوج رومانى مكرم أنه اعتدى على ابنه بالضرب، بدافع تربيته، وأنه يقسو عليه بدافع تحسين سلوكه، كما أنه يستخدم الأسلوب الذى نشأ عليه فى التربية، لتنشأة أبنائه.

وأضاف أنه يحب أبنائه ويرعاهم، حيث أنه توقف عن الإدمان وتعاطى المخدرات من أجلهم، وعن القسوة التى ظهر بها خلال اعتدائه على ابنه بالضرب قال " أنا بربى أولادى، ومفيش أسد بياكل عياله".