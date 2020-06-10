اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خالة طفل تعرض للتعذيب على يد والده ببولاق: الأمن يستمع لأقواله بعد ضبط الأب

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:33 م
خالة طفل تعرض للتعذيب على يد والده ببولاق: الأمن يستمع لأقواله بعد ضبط الأب تعذيب طفل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت خالة الطفل كيرلس، الذى تعرض للتعذيب على يد والده ببولاق الدكرور، أن رجال المباحث عقب القبض على زوج شقيقتها "رومانى"، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر خلاله أثناء اعتدائه على ابنه، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، اصطحبوا شقيقتها، وابن شقيقتها "كيرلس" للاستماع لأقوالهما بشأن الواقعة.

 

وذكرت خالة الطفل، أنه بعد مرور ما يقرب من 3 ساعات على ضبط زوج شقيقتها، اصطحبت قوة أمنية شقيقتها وابنها لاستجوابهما وسماع أقوالهما حول الواقعة.

 

وألقت مباحث رعاية الأحداث القبض على سائق توك توك، متهم بتعذيب ابنه ببولاق الدكرور، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر خلاله أثناء اعتدائه عليه بالضرب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لأحد الأشخاص يعذب ابنه، ويعتدى عليه بالضرب بقسوة، فى الوقت الذى تسجل فيه والدة الطفل المشهد بهاتفها المحمول، وسط تعرضها للسباب أيضا والضرب من جانب الزوج.

 

اليوم السابع تواصلت مع "رانيا منصور" الزوجة التى سجلت مقاطع الفيديو، وروت تفاصيل تعرضها وابنها للتعذيب والضرب على يد زوجها فقالت أنها متزوجة من رومانى مكرم" سائق توك توك، منذ سنوات، ولديهما 4 أبناء، أحدهما كورولس، الذى تعرض للتعذيب بمقطع الفيديو، ويقيمون بشقة ببولاق الدكرور فى محافظة الجيزة.

 

أضافت أن زوجها دائم الاعتداء عليها وعلى أبنائهما بالضرب، وأنها حررت ضده عدة محاضر سابقة بقسم شرطة بولاق الدكرور، اتهمته فيهم بالاعتداء عليها بالضرب، كما أنها أقامت ضده دعوى طلاق، وتنتظر صدور قرار بها للانفصال عنه.

 

وتابعت الزوجة حديثها قائلة، أن اليوم الذى شهد تعذيبه لابنهما، وسجلت فيه مقطع الفيديو، عاد من الخارج، فعثر على كيس القمامة ملقى على الغسالة بالشقة، فاستشاط غضبا لعدم إلقائها بمقلب القمامة، واستدعى "كورولس" وبدأ فى الاعتداء عليه بالضرب، لمعاقبته بسبب عدم إلقائه كيس القمامة، وواصل تعذيبه بضربه وتسببه بعدة إصابات له بأنحاء جسده.

 

وقالت أنها سجلت مقطع الفيديو بهاتفها المحمول، لاستغلال تلك المشاهد فى قضية الطلاق الخاصة بها، حتى تحصل على حضانة أطفالها، وأضافت أنها ما زالت تقيم بصحبته بالشقة، ولم تغادرها، من أجل البقاء مع أبنائها، حيث أنه حاول عدة مرات طردها وحرمانها من أطفالها، وأشارت إلى أنها كانت عاجزة عن الدفاع عن ابنها، لكونها مريضة، وتتلقى العلاج منذ ما يقرب من شهر، وأكدت أنها لم تحرر محضر حتى الأن بواقعة تعذيب ابنها.

 

من جانبه قال الزوج رومانى مكرم أنه اعتدى على ابنه بالضرب، بدافع تربيته، وأنه يقسو عليه بدافع تحسين سلوكه، كما أنه يستخدم الأسلوب الذى نشأ عليه فى التربية، لتنشأة أبنائه.

 

وأضاف أنه يحب أبنائه ويرعاهم، حيث أنه توقف عن الإدمان وتعاطى المخدرات من أجلهم، وعن القسوة التى ظهر بها خلال اعتدائه على ابنه بالضرب قال " أنا بربى أولادى، ومفيش أسد بياكل عياله".

 


تعذيب طفل

تعذيب طفل بولاق

فيديو تعذيب طفل

أب يعذب ابنه

رعاية الاحداث

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو صادم.. سائق توك توك يعذب ابنه ببولاق الدكرور والأم توثق المشهد.. والدة الطفل لـ" اليوم السابع": تعود على ضرب أبنائه وصورته للحصول على الطلاق وحضانة الأطفال.. والزوج يرد: "بربى ولادى ومفيش أسد بياكل عياله"

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:00 ص

فيديو صادم.. أب يعذب ابنه بعنف فى بولاق.. ويبرر: بربيه مفيش أسد بياكل عياله

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:47 ص

جبروت أم.. "حلقت" شعر طفلتها وعذبتها من أجل عشيقها بالخانكة

الخميس، 04 يونيو 2020 07:00 ص

جدة تشكو تعذيب أحفادها علي يد زوجة أبيهم.. وتؤكد: تبتزنى لدفع مال مقابل رؤيتهم

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:00 ص

القبض على سائق توك توك عذب ابنه بسبب كيس قمامة ببولاق الدكرور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة