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حبس سيدتين وسائق بتهمة سرقة 120 ألف دولار من شقة تاجر بالمعادى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:46 ص
حبس سيدتين وسائق بتهمة سرقة 120 ألف دولار من شقة تاجر بالمعادى كلابش ـ ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، بحبس سيدتين وسائق  4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة 120 ألف دولار من شقة تاجر. وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من كشف غموض واقعة سرقة 120 ألف دولار و4 خواتم ألماس من داخل شقة تاجر بالمعادى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم اسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، مفاده تلقيه بلاغا من تاجر مصوغات ذهبية ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ 120 ألف دولار أمريكى ، 4 خواتم ألماس) من داخل الخزينة بالشقة سكنه، تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة.

أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات "تعمل طرف المجنى عليه" ، "زوجها" سائق ، "صديقتها" سبق وأن عملت طرف المجني عليه) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بأنه نظراً لعلمهم بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة وعلم الأولى بالأرقام السرية الخاصة بالخزينة، واحتفاظها بنسخة من مفتاح مسكن المجنى عليه " بحكم طبيعة عملها"، اختمرت فى ذهنهم فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استغلوا عدم تواجده بالمسكن، وقاموا بالتعاون فيما بينهم بارتكاب الواقعة.
 
وبإرشادهم تم ضبط (4 خواتم ألماس " المستولى عليهم " - مبلغ مالى 46 ألف دولار أمريكى - مبلغ مالى 431600 جنيه مصرى) أقروا بأنه من متحصلات الواقعة عقب قيامهم بإستبدال جزء من المبلغ المالى المستولى عليه إلى العملة الوطنية.. كما تم بإرشادهم ضبط (كمية من المصوغات الذهبية تقدر بقيمة مبلغ 102150 جنيه - 6 هواتف محمول ، 2 جهاز "تابلت"، 2 سماعة تقدر بقيمة مبلغ 61000 ألف جنيه - كمية من الملابس والشنط والأحذية تقدر بقيمة مبلغ 12000 ألف جنيه) أقروا بشرائهم من باقى المبلغ المالى المستولى عليه، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

 


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