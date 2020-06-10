وذكرت الجيش المالي - في بيان أوردته وكالة الأنباء المالية الرسمية، أنه تم ضبط 25 دراجة نارية ومواد ومعدات مهمة مع الإرهابيين.

تجدر الإشارة أن النقاط العسكرية عند المنطقة الحدودية بين مالي وبوركينافاسو تتعرض باستمرار لهجمات إرهابية من قبل جماعات نشطة هناك.