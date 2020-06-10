اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:37 م
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جونسون: بريطانيا تريد استئناف العمل بقطاع الضيافة بعد 4 يوليو

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:07 م
جونسون: بريطانيا تريد استئناف العمل بقطاع الضيافة بعد 4 يوليو رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، إن حكومته ترغب في السماح باستئناف العمل في قطاع الضيافة، الذي عصفت به إجراءات العزل الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، في أسرع وقت ممكن لكن ليس قبل الموعد المزمع وهو الرابع من يوليو تموز.

أضاف جونسون أمام البرلمان "نحن ملتزمون بخطتنا".

وتابع قائلا إنه يجري تطوير الإرشادات الخاصة بالقطاع لكن هناك مخاطر لا تزال قائمة وإن الحكومة لا تريد رؤية حشود من "المعربدين" الذين قد ينشرون المرض.

وقال جونسون إن بريطانيا تفرض سيطرتها حاليا على الفيروس وإن الحكومة ستُبقي قاعدة التباعد الاجتماعي بين الناس مسافة مترين قيد النظر مع تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.

 


جونسون

كورونا

رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون

بريطانيا

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