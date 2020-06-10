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جرافيتى عملاق لجورج فلويد على الجدار العازل فى بيت لحم بفلسطين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:36 م
جرافيتى عملاق لجورج فلويد على الجدار العازل فى بيت لحم بفلسطين جرافيتي جورج فلويد
كتبت مريم بدر الدين

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رسم فنان مجهول جرافيتى عملاق للمواطن الأمريكى ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، الذى قتل على يد شرطى أمريكى، على جدار الفصل الإسرائيلى، فى مدينة بيت لحم جنوبى الضفة الغربية المحتلة، كما كتب إلى جوارها عبارة فلويد الشهيرة "لا أستطيع أن أتنفس"، وذلك إلى جوار رسم لأيقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمى.

 
وأشار منذر عميرة منسق "لجان المقاومة الشعبية" المقاومة للاستيطان والجدار الإسرائيلي في بيت لحم، إلى أن هذا الرسم هو "رسالة تضامن من الشعب الفلسطينى المضطهد، للمضطهدين فى الولايات المتحدة الأمريكية"، وفيما يخص هوية الفنان، قال الناشط الفلسطينى "إنه جرى رسمها ليلا، والرسام مجهول الهوية"، وفقا لموقع "سبوتنيك".
 
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وأضاف عميرة "نعتبر ما تقوم به إسرائيل جزء من السياسة الأمريكية، وتضامننا مع جورج فلويد ليس شخصيا، بل هو محاولة خلق تحالف دولى ضد الظلم الذي تقوده الولايات المتحدة تحت عنوان: تحالف المضطهدين".
 
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ومن المقرر أن يتحدث أحد أشقاء جورج فلويد، الذي أثارت وفاته في مينيابوليس احتجاجات في مختلف أرجاء العالم، أمام لجنة بالكونجرس يرأسها نائب ديمقراطي اليوم الأربعاء مع تناول المشرعين لقضيتي عنف الشرطة والتمييز على أساس عرقي.

وسيقدم فيلونايز فلويد (43 عاما) من مدينة ميزوري بولاية تكساس قرب هيوستون شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب مع محامي الأسرة بن كرامب وعشرة أشخاص آخرين في أول جلسة استماع للكونجرس لبحث الدوافع الاجتماعية والسياسية التي أثارت احتجاجات استمرت أسابيع في مختلف أرجاء البلاد وخارجها.


جورج فلويد

جرافيتي

عهد التميمي

بيت لحم

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