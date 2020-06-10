توصية ببدء الدراسة بكلية طب الأسنان بجامعة السويس.. صور

السويس – السيد فلاح

استقبل الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، بمكتبه اليوم لجنة قطاع طب الأسنان برئاسة الدكتور أحمد نور الدين، أستاذ بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة بمقر المجمع الطبى بحى عتاقة.

وقال بيان لجامعة السويس، إن أعضاء اللجنة انتقلوا بصحبة رئيس الجامعة إلى مقر كلية طب الأسنان لتفقد البنية الأساسية للكلية والوقوف على مدى جاهزية الجامعة لافتتاح الكلية، وكذا التأكد من توافر كافة المقومات المادية والبشرية من معامل وقاعات المحاضرات والهيكل الأكاديمي والإداري الخاص بالكلية.

وأعرب أعضاء اللجنة عن إعجابهم بما تقوم به جامعة السويس من مجهودات في وقت قياسي لاستكمال كافة متطلبات افتتاح الكلية وتوفير كافة المتطلبات المادية والبشرية في هذا الشأن.

وأوصت اللجنة في ختام الزيارة بإمكانية بدأ الدراسة بكلية طب الأسنان بجامعة السويس في العام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .

ومن جانبه وجه رئيس جامعة السويس، الشكر للجنة على ما قامت به من جهد، مهنئًا أبناء السويس والمصريين كافة بهذا الإنجاز في مجال القطاع الطبي بالجامعة، الذي طال انتظاره لخدمة أبناء مصر .

صاحب اللجنة في الزيارة الدكتور هاني شلبي، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.