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تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:58 م
تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم مواجهة فيروس كورونا - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة فى مختلف دول العالم، وذلك وفق موقع "وورلد ميترز". 

يذكر أن فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة، وتخطت الوفيات حاجز 416 ألف حالة، وفى هذا السياق تعمل شركات الأدوية والجهات المعنية، بشكل سريع من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد فى أقرب وقت ممكن. 
 
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الإصابات 33823، وفيما تم تسجيل 4 وفيات و1716 إصابة جديدة. 
 
وكذلك أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8455، وسجلت روسيا 8404 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 216 وفاة، 
 
وسجلت عمان 689 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة الإندونيسية، انه  تم تسجيل 36 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1959، واعلنت الصحة السعودي عن تسجيل 3717 إصابة جديدة بكورونا و1615 حالة شفاء. 
 
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء من "أزمة غذائية عالمية" تكون تبعاتها بعيدة الأمد بالنسبة لـ"مئات ملايين الأطفال والبالغين"، إذا لم يتم بذل أي جهود لتخفيف عواقب وباء كوفيد 19.

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