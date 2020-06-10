تجمع نادر للسلاحف فى مياة جزيرة أسترالية.. صور

رويترز

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لتجمع عدد كبير من السلاحف في جزيرة رين بأقصى شمال ولاية كوينزلاند الإسترالية، وهى في المياة لترسم منظرا طبيعيا يتميز بالجمال ونادرا ما تشاهده الأعين.

وفى شأن أخر فيما يخص الطبيعة، عقدت أستراليا، قمة عامة عبر الإنترنت لبحث ظروف حرائق الغابات المتفاقمة فى البلاد، وسط التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، تحدث خبراء ومسؤولو دفاع سابقون وخبراء من السكان الأصليين ونشطاء مناخ، الثلاثاء، في مستهل الفعالية، والتي تعد حلقة نقاش عامة افتراضية نظمها قادة الطوارئ للعمل المناخي، وهو تحالف من مسؤولي الإطفاء والطوارئ السابقين.