بينها "التكفير والحاكمية".. الأوقاف تصحح مفاهيم مغلوطة لمواجهة التطرف

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى عن صدور أحددث إصداراتها الحديثة ضمن سلسلة "رؤية للفكر الدينى المستنير"، وهى كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف".

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم:" فى إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية للفكر الديني المستنير) الكتاب السابع عشر" مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف” من إعداد الدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد سالم أبو عاصى، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإشراف وتقديم ومشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وأكدت الوزارة أن الكتاب يصحح كثيرًا من المفاهيم الخاطئة التى اتخذها أصحاب الأفكار المتطرفة ذريعة لتبرير أعمالهم الإجرامية المنكرة، ويناقش بالحجة والبرهان هذه المفاهيم المغلوطة ويفندها، ومنها: التكفير، والحاكمية، والجهاد، والمواطنة، والإرهاب، والجزية، ودار الحرب، والعلاقة بين الدين والدولة، ونظام الحكم، والمتاجرة بقضية الخلافة.

كما يؤكد الكتاب على مشروعية الدولة الوطنية، وبيان أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن الإرهاب لا دين له ولا خلق ولا قيم، ولا عهد له ولا ذمة؛ مما يتطلب اصطفافًا وطنيًّا ودوليًّا لمواجهته، وتخليص الإنسانية من شروره وآثامه، ويؤكد أننا بحاجة ماسة إلى العمل بقوة على بناء الشخصية الوطنية بكل أبعادها الإيمانية والأخلاقية، وبما يرسخ للقيم الإنسانية الراقية النبيلة.