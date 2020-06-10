اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بنك الدم بالأقصر يستقبل أول متبرعان ببلازما الدم لمصابى كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:38 م
بنك الدم بالأقصر يستقبل أول متبرعان ببلازما الدم لمصابى كورونا الدكتور إسماعيل العربى مدير عام مستشفى الأقصر الدولى
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح الدكتور إسماعيل العربى مدير عام مستشفى الأقصر الدولى، أنه تم اليوم الأربعاء، بدء أعمال جهاز بلازما الدم داخل مقر بنك الدم الاقليمى بالمستشفى، وتم استقبال أول حالتين للتبرع ببلازما الدم لدعم خطط وزارة الصحة بعلاج مصابى كورونا. 

وفى نفس السياق أعلن بنك الدم الإقليمي بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد عبد النعيم مدير البنك، أنه تم البدء فى الاتصال بالمتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بهدف التنسيق معاهم لإمكانية التبرع بالبلازما عن طريق الجهاز الجديد الذي وصل مؤخرا لبنك الدم الإقليمي بالأقصر لاستخدامها في علاج المصابين بكورونا.

وأضاف مدير بنك الدم الإقليمى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه كان هناك تفاعل قوي وردود المتعافين إيجابية شجعت إدارة البنك على إستكمال التواصل مع كل متعافي يصلح للتبرع، حيث ناشد البنك أي مواطن متعافي خارج من مستشفيات العزل ضرورة التواصل مع مسئولى البنك:- (01008567183 – 01004579996).

وكان قد أعلن مدير مستشفى الأقصر الدولي وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأوضح مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر  أنه يجري التنسيق للإعلان عن بداية العمل قريبا بالجهاز لاستقبال المعافين من كورونا والتنسيق عن طريق العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر (01004579996 ـــ 01008567183).

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

بنك الدم بالاقصر

العلاج ببلازما الدم

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تشغيل جهاز "بلازما الدم" لعلاج مصابى كورونا فى الأقصر.. اعرف التفاصيل

الأحد، 07 يونيو 2020 02:00 ص

نجاح التجربة الثانية لـ"بلازما الدم" بأسوان.. شاب يتبرع بدمه لإنقاذ مرضى "كورونا".. عبدالعزيز: نذرتها لله وأنا مريض ولا يهمنى لمن سيكون دمى وحياة المصابين أهم.. ويؤكد: لو طلبوا منى ألف تبرع لوافقت

الجمعة، 22 مايو 2020 05:29 م

دراسة على 5000 مريض كورونا تلقوا بلازما الدم تثبت أمانها فى تقليل المضاعفات

الجمعة، 15 مايو 2020 06:00 م

مرحلة جديدة من مواجهة فيروس كورونا بأسوان.. الطب الوقائى يبدأ فى أخذ بلازما المتعافين لعلاج المصابين.. زوجان متعافيان يتبرعان بعينات بلازما الدم للمساهمة فى علاج مصابى الوباء.. واستمرار الإجراءات والوقائية

السبت، 09 مايو 2020 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة