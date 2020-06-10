بنك الدم بالأقصر يستقبل أول متبرعان ببلازما الدم لمصابى كورونا

الأقصر - أحمد مرعى

صرح الدكتور إسماعيل العربى مدير عام مستشفى الأقصر الدولى، أنه تم اليوم الأربعاء، بدء أعمال جهاز بلازما الدم داخل مقر بنك الدم الاقليمى بالمستشفى، وتم استقبال أول حالتين للتبرع ببلازما الدم لدعم خطط وزارة الصحة بعلاج مصابى كورونا.

وفى نفس السياق أعلن بنك الدم الإقليمي بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد عبد النعيم مدير البنك، أنه تم البدء فى الاتصال بالمتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بهدف التنسيق معاهم لإمكانية التبرع بالبلازما عن طريق الجهاز الجديد الذي وصل مؤخرا لبنك الدم الإقليمي بالأقصر لاستخدامها في علاج المصابين بكورونا.