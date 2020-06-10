وأضاف أن التوقف شبه الكامل لحركة الطيران أدى إلى فقدان العاملين في قطاع الطيران لدخلهم وجعل بعض شركات الطيران مهددة بالإفلاس.

ولفت إلى أن النقل البري أيضا لدول الاتحاد ليس أفضل حالا من النقل الجوي حيث فاقم إغلاق الحدود بين الدول الأعضاء من خسائر شركات النقل البري، مضيفا أن النقل البحري بمنطقة الاتحاد تأثر بشدة بهذه الأزمة.

وأوضح بوريما أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو "تقييم تأثير أزمة جاحة كورونا على قطاع النقل بدول الاتحاد وتقييم التدابير التي اتخذتها حكومات دول الاتحاد لاحتواء ودراسة احتياجات قطاع النقل حال استئناف نشاطه مجددا".