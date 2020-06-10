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النيابة تأمر بدفن جثة طفل لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس بالأزبكية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:21 م
النيابة تأمر بدفن جثة طفل لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس بالأزبكية جثه_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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امرت نيابة الازبكية بالتصريح بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ، لقي مصرعه اثر سقوطه من الطابق السادس، عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية ، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، كما امرت باستدعاء اهل الطفل لسماع أقوالهم .

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بسقوط طفل من أعلى عقار بشارع كلوت بك وبالانتقال والفحص تبين سقوط طفل عمرة عمره نحو 3سنوات من شرفة شقة بالطابق السادس وأصيب باصابات بالغة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ولكنة لفظ انفاسة الاخيرة بها وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


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