المجلس السيادى السودانى: توقيع اتفاق السلام يوم 20 يونيو الجارى

كتب: أحمد جمعة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو أن الحكومة السودانية تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق السلام، وبشر الشعب السودانى بتوقيع اتفاق السلام الشامل والمستدام بحلول الـ20 من يونيو الجارى.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة فى ختام الجلسة الأولى للمفاوضات حول القضايا القومية مع الحركات المسلحة والتى ترأسها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس بفندق السلام روتانا بالخرطوم وفندق كراون بجوبا قال" تمكنا من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل، ويجرى الترتيب لتجاوز النقاط الأخيرة فيما يلى المشاركة فى السلطة ومن ثم الاتجاه لمصفوفة التنفيذ وصياغة الاتفاق.

وأثنى دقلو على روح المثابرة التى اتسم بها طرفا التفاوض والجهود الكبيرة التى تبذلها الوساطة بدولة الجنوب وصولا إلى اتفاق يفضى إلى سلام دائم.

ودعا الحركة الشعبية جناح الحلو وحركة عبد الواحد للانضمام لمسيرة السلام تحقيقا لرغبة الشعب السودانى فى هذه المرحلة التى لا تتحمل المزيد من النزاع.

وحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى وسائل الإعلام بجوبا والخرطوم لأحكام التنسيق والتعاون لتبادل المعلومات وتوصيل رسائل السلام الحقيقية للشعب السودانى.