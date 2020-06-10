العاهل الأردنى يأمر بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبى القوات المسلحة

كتب أحمد عرفة

أمر العاهل الأردني عبدالله الثاني بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية في نهاية خدمتهم، لمناسبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، قائلا: اعتزازا بجهود نشامى ونشميات القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وتقديرا لعطائهم وتضحياتهم في الدفاع عن حمى الوطن، أمرت بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في نهاية خدمتهم.

وفى وقت سابق احتفل الملك عبد الله الثانى، العاهل الأردني، بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد جلوسه الملكي، بتوجيه رسالة إلى الأردنيين عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " في يوم جيشنا العربي وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى، ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا. لهم منا تحية عز وفخار، ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء".

على جانب آخر، أكد الملك عبدالله الثانى، أن الأردن تعامل مع أزمة كورونا- حتى اللحظة - بأقل الخسائر، بخاصة عندما نقارن وضعنا بالإقليم والعالم، موضحاً أن المرحلة الجديدة هي كيف نستطيع أن نطوّر الوضع الاقتصادي ونحمي مستقبل مواطنينا.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، نبه الملك عبدالله، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، "إذا لم نعمل بجدية ولم نلتزم بقرارات الدولة واتباع الإجراءات المطلوبة، فإن إغلاق البلد من جديد هو أسوأ شيء قد يحدث في الأسابيع المقبلة".