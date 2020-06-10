الصحة العراقية: تسجيل 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة

كتب: أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة 1146 حالة بفيروس كورونا بعد فحص 7835 في كافة المختبرات في العراق، وتسجيل 383 حالة شفاء.

أكدت وزارة الصحة العراقية في بيان لها، اليوم الأربعاء، تسجيل 34 حالة وفاة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت وزارة الصحة العراقية إلى أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد منذ ظهوره وصل إلى 15414، سجل شفاء 6214 و426 حالة وفاة.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7.2 ملايين حالة، إضافة إلى أكثر من 409 ألف حالة وفاة، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3.5 ملايين حالة حول العالم.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات المعنية فى أنحاء العالم جهودها المستمرة من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.