اليوم السابع
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الصحة العالمية: تأثر فيروس كورونا بتغير فصول السنة غير واضح

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:12 م
الصحة العالمية: تأثر فيروس كورونا بتغير فصول السنة غير واضح مايك ريان
رويترز

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قال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن من غير الواضح كيف سيؤثر حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي على فيروس كورونا المستجد.

وأثناء مؤتمر صحفي عبر الانترنت قال ريان "لا نعرف ما سيكون عليه فيروس كورونا... في الوقت الراهن ليس لدينا بيانات تشير إلى أن الفيروس سيكون أشد خطورة أو سينتقل بصورة أكبر أم لا" مشيرا إلى أن أثر حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي غير واضح أيضا.

وقال ريان "لا يمكننا أن نعتمد على توقع أن الفصل (المناخي) أو درجة الحرارة يحملان جوابا (بخصوص تفشي المرض)".

 


مايك ريان

الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

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