السفارة التايلاندية بالقاهرة: 38 تايلاندى مصابين بكورونا فى مصر

كتبت رباب فتحى

قالت السفارة التايلاندية بالقاهرة في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" إن هناك 38 تايلاندى في مصر جاءت نتائج اختبارهم لفيروس كورونا إيجابية، وتعافى منهم شخص بالفعل.

وقال البيان انه تم اختبار 220 مواطنا تايلانديا للكشف عن الفيروس التاجى يوم 6 يونيو، وكان هناك 10 آخرون فى قائمة الانتظار لمن سجلوا للسفر إلى الوطن على متن رحلة خاصة من القاهرة إلى بانكوك يوم الاثنين.

وأوضح البيان أن هناك 19 حالة أخرى جاءت نتائجها سلبية، وقد أبلغت السفارة السلطات المصرية بذلك وتتابع الأمر.

وأكد البيان أنه بعد عملية الفحص تم تطهير المباني، مما سمح للسفارة باستئناف الخدمات العادية.

وأوضحت أنه حتى 8 يونيو، كان هناك 38 تايلانديًا في مصر مصابين بـ كوفيد19، وقال البيان إن أحدهم قد تعافى بالفعل.

وغادر ليلة الاثنين، 211 تايلانديًا الذين اجتازوا الفحص الصحي في 6 يونيو القاهرة في رحلة على متن مصر للطيران ومن المقرر أن يصلوا إلى مطار سوفارنابومي يوم الثلاثاء.

عند وصولهم إلى تايلاند، سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.