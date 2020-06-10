السفارة البريطانية بالقاهرة تهنئ الأمير فيليب بعيد ميلاده الـ99

كتبت رباب فتحى

هنأت السفارة البريطانية بالقاهرة على صفحتها بفيس بوك الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا بعيد ميلاده الـ99، حيث يحتفل من خلال إجراء مكالمات فيديو مع بقية أفراد العائلة المالكة فى احتفالات هادئة بسبب جائحة كورونا هذا العام.

وبلغ الأمير فيليب، اليوم عمر الـ99 عاما، وهو يعيش فى عزلة كاملة فى قلعة وندسور مع الملكة، 94 عامًا، لحمايتهما من عدوى فيروس كورونا وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.





وكشف الخبير الملكى روبرت لاسى، مؤلف السيرة الذاتية Monarch and Majesty ، أن دوق ادنبرة سيستمتع بالتحدث مع أبنائه وأحفادهم، فى احتفال عيد ميلاده.

ومع ذلك، لن تكون هناك تحية بالأسلحة النارية بمناسبة عيد ميلاد الأمير فيليب هذا العام، حسبما أكدت وزارة الدفاع.

تعارف الأمير فيليب والملكة اليزابيث في أربعينات القرن الماضى قبل أن يتم الزواج رسمياً عام 1947، أى قبل 72 عاما عاشاها معاً وأنجبا أربع أولاد.