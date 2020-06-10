اليوم السابع
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السفارة البريطانية بالقاهرة تهنئ الأمير فيليب بعيد ميلاده الـ99

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:42 م
السفارة البريطانية بالقاهرة تهنئ الأمير فيليب بعيد ميلاده الـ99 الأمير فيليب والملكة اليزابيث
ريهام عبد الله

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هنأت السفارة البريطانية بالقاهرة، الأمير فيليب دوق إدنبرة، بعيد ميلاده اليوم الأربعاء، إذ يحتفل ببلوغ عامه الـ99، وقالت :" نتمنى عيد ميلاد سعيد لدوق إدنبرة".

ونشر الحساب الرسمى للسفارة البريطانية عبر تويتر، عدة صور للأمير فيليب وعلق عليها :"نتمنى عيد ميلاد سعيد لدوق إدنبرة... يقضي سموه اليوم في قصر ويندسور مع جلالة الملكة، نعرض هنا بعض الصور التي تم التقاطها على مر السنين ".

السفارة البريطانية فى القاهرة
السفارة البريطانية فى القاهرة

 

يحتفل الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بعيد ميلاده التاسع والتسعين اليوم الأربعاء، لكن المناسبة لن تحظى بصخب احتفالي كبير هذا العام.

وسيمضي دوق إدنبره الذي تزوج الملكة منذ أكثر من 70 عاما، اليوم في قلعة وندسور غربي لندن حيث يقيم مع الملكة التي تبلغ من العمر 94 عاما خلال إجراءات العزل العام التي تفرضها بريطانيا لمكافحة فيروس كورونا.

ويعني ذلك أنه سيكون على باقي أفراد العائلة المالكة تهنئته والتعبير عن أمنياتهم الصادقة عبر مكالمات فيديو.

وكان ولي العهد وأكبر أبنائه الأربعة الأمير تشارلز قال لقناة سكاي نيوز الأسبوع الماضي "لم أر والدي منذ مدة طويلة. سيبلغ من العمر 99 عاما الأسبوع المقبل".

وأضاف "الوقت الذي نمضيه مع الناس ممتع جدا... تشعر حقا أنك تريد أن تعانقهم".

ولا يولي أفراد العائلة المالكة اهتماما زائدا علنيا بأعياد ميلادهم لكن احتفالات هذا العام أصبحت أكثر هدوءا.

وفي ظروف عادية، كان سيتم الاحتفال بعيد ميلاد الأمير فيليب بإطلاق أعيرة نارية في لندن كتحية له، لكن في ظل التباعد الاجتماعي رأت الملكة أنه لن يكون من الملائم مواصلة تنظيم مثل هذه المراسم الملكية وقررت إلغاءها في عيد ميلادها في أبريل الماضي لأول مرة خلال حكمها المستمر منذ 68 عاما.

وتنحى الأمير فيليب عن أداء المهام الملكية في عام 2017 بعد أداء أكثر من 22 ألف مهمة رسمية فردية، وأصبح من النادر أن يظهر بشكل علني في السنوات الأخيرة.

 


السفارة البريطانية بالقاهرة

عيد ميلاد الامير فيليب

دوق ادنبرة

عيد يملاد دوق ادنبرة

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