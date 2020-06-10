السفارة البريطانية بالقاهرة تهنئ الأمير فيليب بعيد ميلاده الـ99

ريهام عبد الله

هنأت السفارة البريطانية بالقاهرة، الأمير فيليب دوق إدنبرة، بعيد ميلاده اليوم الأربعاء، إذ يحتفل ببلوغ عامه الـ99، وقالت :" نتمنى عيد ميلاد سعيد لدوق إدنبرة".

ونشر الحساب الرسمى للسفارة البريطانية عبر تويتر، عدة صور للأمير فيليب وعلق عليها :"نتمنى عيد ميلاد سعيد لدوق إدنبرة... يقضي سموه اليوم في قصر ويندسور مع جلالة الملكة، نعرض هنا بعض الصور التي تم التقاطها على مر السنين ".



السفارة البريطانية فى القاهرة

يحتفل الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بعيد ميلاده التاسع والتسعين اليوم الأربعاء، لكن المناسبة لن تحظى بصخب احتفالي كبير هذا العام.