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تلقاها مكتب التمثيل العمالي بالرياض ..

السعودية تتيح خاصية التقاضي عن بعد لقضايا العمالة المصرية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:19 م
السعودية تتيح خاصية التقاضي عن بعد لقضايا العمالة المصرية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية، أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أشار فيه إلى أن وزارة العدل بالمملكة تتيح خاصية التقاضي عن بعد لتسهيل إجراءات التقاضي، نظرا لتعليق عقد جلسات المحاكمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أنه بدلا من عقد الجلسات المباشرة  يتم اتخاذ بعض الخطوات لمساعدة العاملين المصريين بالسعودية أصحاب القضايا العمالية ، وذلك بالدخول على خدمة "ناجز" وتختار المحاكم ومن ثم قضايا،  سوف يظهر لك القضية التى تخصك سواء مدعي أو مدعى عليه ، وكل قضية يكون فيها جميع بياناتها من رقم القضية وصفتك في القضية والمحكمة والدائرة.

وأشارت إلى أنه يوجد أربع خيارات في آخر الجدول ( الجلسات ، ونص الحكم ، والتقاضي عن بعد ، وتواصل معنا) ستختار التقاضي عن بعد ، وسيتم تحويلك إلى نظام "ناجز" الجديد وستجد القضية التى تخصك بنفس الخيارات ستختار التقاضي عن بعد.

ستدخل على أيقونة التقاضي عن بعد ستجد رقم القضية وتحتها موعد نهاية كتابة المذكرات بجانبها على الشمال ٣ نقاط فوق بعض إذا ضغطت عليهم سيظهر طلب تمديد الوقت المسموح لكتابة المذكرة، ويوجد مربع فاضي ستكتب فيه ردك  لا يتجاوز ٢٠٠٠ حرف، ويرجى الاختصار على قدر المستطاع فيما لا يخل بمذكرتك بلاش المقدمة واهتم بالتفاصيل.

 وكشفت وزارة العدل بالمملكة أنه يوجد ملاحظات عامة وهي : مذكرتك تركز فيها على تاريخ بداية عملك ،  وتاريخ نهاية عملك ، وسبب إنهاء عقدك، والطلبات، ويجب ان تكون الطلبات واضحة ومحددة، ويرجى  عدم تضييع وقت المحكمة  بالمشاكل مع المدير والتركيز على  حقوقك ومستحقاتك، والدائرة ممكن بعد تقديم ردك تطلب استفسار  ادخل وأجب على الاستفسار .

ويمكن للدائرة طلب عمل جلسة عن طريق الاتصال المرئي "جهز نفسك"، وتأكد من اتصالك بالانترنت وجهازك مشحون، واستعد وتكون هادي جدا  وتستمع جيداً ومتحاولش تقاطع حد بيتكلم خصوصا القاضي.

 

 

 



 

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

السعوديه

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