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الزراعيين: فتح الاشتراك بمشروع العلاج المُخفض مجانا وإتاحة تحاليل كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:51 ص
الزراعيين: فتح الاشتراك بمشروع العلاج المُخفض مجانا وإتاحة تحاليل كورونا الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس

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قال المهندس محمد الشورى، الأمين العام لنقابة الزراعيين، إن إدارة مشروع العلاج بالنقابة برئاسة الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، قررت باجتماعها الموافقة على الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لسلامة الأعضاء وأسرهم من الاصابة بفيرس كورونا، والتى تتضمن: فتح باب الاشتراك بمشروع  العلاج المخفض "نظام ب" مجانا  بدون رسوم، على أن يقتصر فقط على رسوم استخراج الكارنية ودليل المشروع بما يتيح الاستفادة بأقصى تخفيض على خدمات الاشعة والتحاليل والفحوصات المختلفة وكافة  الخدمات العلاجية .
 
وأضاف الشورى فى بيان، أن المشروع يدعم عمل التحاليل المطلوبة للتأكد من حالة الاشتباه بفيرس كورونا، وتقدم للعضو دون الحاجة لتوصية من الطبيب المعالج، لافته إلى أنها مؤشرات عامة لاداء الوظائف الحيوية للجسم اثناء الاصابة بفيروسات الجهاز التنفسى، وهى  ( CBC-SGPT-CRP tit-LDH-FERRITIN )،يسدد عضو المشروع بموجب الكارنية والتحويل 120 جنيها فقط فى بعض المعامل، بينما يسدد عضو نظام (ب) المخفض بموجب الكارنية 224 جنيها فقط بدلا من التكلفة الفعلية والتى قد تصل لاكثر من 1000 جنيه، وباقى المعامل يسدد عضو المشروع بموجب الكارنية والتحويل 100 جنية فقط بينما يسدد عضو نظام (ب) المخفض بموجب الكارنية 200 جنية فقط .
 
وتابع: كما تم الاتفاق مع مجموعة من الاساتذة والاستشاريين للاستفسار والعرض وابداء الراى فى التحاليل والاشعات يسدد عضو المشروع ومشتركى مشروع ( ب) و مبلغ 70 جنيها فقط مقابل الكشف بدلا من التكلفة الفعلية والتى قد تصل الى حوالى 400 جنيه، ولخطورة الفيروس على الجهاز التنفسى يسمح بعمل أشعة مقطعية على الصدر مقابل 200 جنيه لعضو المشروع بموجب كارنية العلاج والتحويل ومشتركى مشروع (ب) سعر التعاقد 400 جنيه فقط بدلا من التكلفة الفعلية والتى قد تصل تكلفتها الى 1000 جنيه.
 
 وأشار إلى أن المشروع يتحمل نسبة 25% وبحد أقصى 200 جنيه من قيمة تحليل مسحة كورونا بموجب  ايصالات يتم تقديمها للنقابة ، مؤكدة أن وزارة الصحة والسكان هى الجهة الوحيدة المنوط بها لعمل المسحات والعزل من خلال المستشفيات التابعة لها، موضحه أن مساهمة المشروع بنسبة من الحد الاقصى للعلاج 17000 جنيه خلال العام  بمستشفيات العزل سواء المستشفيات المشتركة بالمشروع بموجب خطاب تحويل من النقابة او المستشفيات الغير مشتركة بالمشروع بموجب تقديم الفواتير والتقرير الطبى واعتمادها كمصاريف علاج .
 
 

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