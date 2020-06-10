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الدفاع الروسية: اختيار متطوعين للمشاركة فى تجارب سريرية للقاح ضد كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:57 ص
الدفاع الروسية: اختيار متطوعين للمشاركة فى تجارب سريرية للقاح ضد كورونا مساعى لإيجاد لقاح ضد كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة فى تجارب سريرية للقاح يكافح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت الوزارة في بيان (نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية على موقعها الالكتروني):" إنه تم اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح يكافح فيروس كورونا المستجد. وقد تم اختيار المجموعة الأولى من المتطوعين من الجيش والمتقاعدين، وشملت المجموعة الثانية متطوعين مدنيين".
وأشار البيان إلى أن جميع المشاركين يخضعون لفحص طبي صارم، ولن يُسمح لهم المشاركة في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا إلا بعد استلام نتائج التقارير الطبية.
وأكد البيان أنه تم عزل 50 متطوعًا عسكريًا لمدة 14 يومًا للمشاركة في التجارب السريرية، ولفت البيان إلى أن المجموعة المدنية التي أعربت عن رغبتها في المشاركة في التجارب السريرية، نقلت إلى المستشفى العسكري.
وصرح رئيس المعهد المركزي الثامن والأربعين للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية سيرجي بوريسيفيتش، الأسبوع الماضي، بأن المركز الوطني للبحوث وعلم الأوبئة والأحياء المجهرية "مركز جامالي"، ووزارة الدفاع ستنتهيان بحلول أواخر شهر يوليو المقبل من جميع الاختبارات السريرية للقاح ضد وباء كوفيد-19.


كورونا

وزارة الدفاع الروسية

روسيا

كورونا فى روسيا

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