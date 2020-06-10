اليوم السابع
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الجيش الليبي يعلن تدمير منظومة دفاع جوية تركية وإسقاط طائرة مسيرة فى جارف

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:06 م
الجيش الليبي يعلن تدمير منظومة دفاع جوية تركية وإسقاط طائرة مسيرة فى جارف الجيش الليبي
كتب سمير حسنى

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أعلن الجيش الوطني الليبي عن تنفيذ عمليات عسكرية في محاور شرق مصراتة، وشنت طائرات الجيش غارات جوية على مواقع المرتزقة الأتراك.

وقال الجيش الليبي فى بيان أوردته قناة العربية: تم تدمير منظومة دفاع جوية تركية في محيط بوقرين، وإسقاط طائرة مسيرة تركية قرب منطقة جارف.

وفى وقت سابق، اتهم الجيش الوطني الليبي تركيا الدولة العضو فى حلف الناتو، باستغلال عضويتها فى الحلف العسكرى للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن يكون لباقى دول حلف الناتو أية مصلحة في ذلك.

 
وأشار الجيش الوطني الليبي فى بيان له إلى أن تركيا تهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي ودول حوض المتوسط، متسائلا عن موقف حلف شمال الأطلسي حول ما يجرى في ليبيا وإمكانية تورطه فى حرب لدعم تركيا فى مبادرتها.
وقال الجيش الليبي إن سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه، وأن الجيش الوطني الليبي بكل قوته وبمساعدة الأصدقاء سيقف بكل قوة ضد مساعي احتلال ليبيا، وسيتم الدفاع عنها في مواجهة العدو التركي المحتل، الذي يسعى لضرب استــقرار ليبيا والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة.
 
ولفت الجيش الليبي إلى أن إعادة الجيش الوطني لانتشاره واستجابته للنداءات الدولية ودخـــــول مليشيات الوفاق ومرتزقة وإرهابيي أردوغان لبعض المدن في الغرب الليبي التى قاموا فيها بالقتل والإعدام والتدمير والتخريب والسرقة فلم يسلم منهم لا بشـر ولا حجـر ولا حيوان ولا الأحياء ولا الأموات سواء في ترهونة أو الأصابعة وقصر بن غشير وصبراتة وصرمان وغيرها من المدن مما ترتب عليه تهجير سكانها.

 


الجيش الليبي

تركيا

ليبيا

اخبار ليبيا

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