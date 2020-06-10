وذكر الجيش اللبناني – في بيان اليوم الأربعاء – أن جهاز مخابرات الجيش ضبط 3 أشخاص، من بينهم متهم سوري الجنسية، وأن العبوات المتفجرة التي كانت بحوزتهم كانت ستُستخدم في عملية إرهابية تستهدف مجرى نهر أبو علي (شمالي البلاد) .

وأضاف أن المتهمين أقروا خلال التحقيقات بسعيهم إلى بيع تلك العبوات والتي كانت تستعمل في المعارك المسلحة التي جرت بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن في الشمال اللبناني قبل سنوات، كما تبين أن أحدهم ينشط في تجارة وتهريب الأسلحة الحربية.

