التعليم تبدأ فرش لجان امتحانات الثانوية العامة لتحقيق التباعد بين الطلاب

محمود طه حسين

بدأت المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية فى فرش لجان امتحانات الثانوية العامة، وتجهيز لجان السير استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 21 يونيو الجارى، حيث تقوم المديريات بفرش المقاعد داخل اللجان الفرعية وترك مسافات بينها لتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس بمسافة لا تقل عن متر ونصف لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إنه يتم التأكد من وجود وسائل تهوية داخل اللجان وأن المقاعد منظمة وصالحة للجلوس، مع تغيير أى مقعد متهالك، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على راحة الطلاب، قائلة: سيتم توفير الهدوء والراحة داخل اللجان للطلاب.



وشددت المصادر على ضرورة التأكد من وجود لجان احتياطية بواقع لجنتين فى كل إدارة تعليمية لاستخدامها فى حالة الطوارئ وقت الحاجة.



وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافى من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.



وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسى.



وأوضح أن إجمالى عدد الطلاب بلغ 652 ألفا و289 طالبا وطالبة فى الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألفا و591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليونا و37 ألفا و829 كمامة على الطلاب بشكل يومى بمختلف محافظات مصر.



وتابع: "سيتم إجراء عمليات تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدء الامتحانات، وتعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية (بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان)، والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف في ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس، وفي حال التأكد من عدم الملائمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت في محضر باللجنة.



وأعلن الدكتور طارق شوقى عن بعض القرارات المتعلقة بالامتحانات وهى:



1- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة.



2- السماح بدخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية للطالب الذى يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.



3- حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على "المسئول الصحي" لتحديد خروجه أو بقائه في اللجنة وفقًا للتقرير الطبي، فى حال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى.



4- الطالب الذي يتأخر عن الساعة التاسعة لا يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبًا.



5- السماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثاني ويعتبر لهم (امتحان دور أول) ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا.



6- يمكن للطالب أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو التأجيل للعام القادم على أن يعامل كأنه أول محاولة كاستثناء قانوني نظرًا للظروف التي نمر بها حاليًا.