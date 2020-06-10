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الادعاء السويدى يكشف عن هوية قاتل رئيس الوزراء قبل 34 عاما

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:17 ص
الادعاء السويدى يكشف عن هوية قاتل رئيس الوزراء قبل 34 عاما أولوف بالمه
رويترز

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كشف المدعي العام كريستر بيترسون اليوم الأربعاء، عن هوية قاتل رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه بالرصاص في عام 1986 وقال إنه يدعى ستيج إنجستروم ويعمل مصمما للجرافيك، مما يغلق القضية التي أزعجت السويديين على مدى عقود.

وقال بيترسون في مؤتمر صحفي "الشخص (القاتل) هو ستيج إنجستروم.. ونظرا لأنه توفي فلا يمكنني توجيه اتهامات إليه وقررت إغلاق التحقيق".

وتعرض بالمه لإطلاق النار في وسط ستوكهولم عام 1986 بعد خروجه من السينما مع زوجته وابنه. وأدت الجريمة إلى إطلاق عملية بحث واسعة النطاق بالإضافة إلى عدد كبير من نظريات المؤامرة التي وجهت أصابع الاتهام إلى قوى غير محددة تتراوح من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وانفصاليين أكراد إلى أجهزة الأمن في جنوب أفريقيا.

وأدين مجرم عادي بارتكاب جريمة القتل لكن القضاء برأه فيما بعد. وتسبب إخفاق الشرطة في تحديد هوية الجاني في تأثير نفسي كبير في بلد ما زال يفتخر بنفسه كواحة للأمان حينما يتعلق الأمر بالسير في الشوارع.

وشغل بالمه رئاسة الوزراء بين عامي 1969 و 1976 وبين عامي 1982 و1986.


الادعاء السويدى

السويد

رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه

اولوف بالمه

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