الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التحدث للأطفال حول التمييز العنصرى

ريهام عبد الله

شددت الأمم المتحدة على ضرورة التحدث إلى الأطفال حول التمييز العنصرى، لتعليمهم أهمية المساواة والتسامح. وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر : "قد يكون التحدث إلى الأطفال حول التمييز العنصرى أمرًا صعبًا، ولكنه مهم لتعليمهم أهمية المساواة والتسامح".

الأمم المتحدة

ومن جهته، شدد أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة على رفضه الشديد للعنصرية، ووصفها بالبغيضة، مشددا على ضرورة استثمار المجتمعات فى التماسك الاجتماعى، قائلا: "التنوع ثراء وليس تهديدا".

قال جوتيريش فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر : "إن العنصرية بغيضة، ويجب رفضها فى كل مكان وفى أى لحظة، العنصرية هى رفض إنسانيتنا المشتركة، وهى جانب مركزى ضد ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع:"من الواضح أن التنوع ثراء وليس تهديدًا، ولا يمكن للمجتمعات المتنوعة أن تنجح إلا إذا كان هناك استثمار ضخم فى التماسك الاجتماعي، من قبل الحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدنى والكنائس، لرفض التمييز وعدم المساواة".

وفى سياق آخر قال انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لطاقم العاملين معه إنهم غير ممنوعين من المشاركة فى الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التى تجتاح الولايات المتحدة ودولا أخرى فى كلمة سعى من خلالها لتوضيح أى لبس فى موقف المنظمة.

وكتب جوتيريتش فى كلمته للعاملين "هذا لا يعنى بأى حال أن على العاملين التزام الحياد فى مواجهة العنصرية" وأضاف "بل على العكس، ليس هناك حظر على التعبير الشخصى عن التضامن أو المشاركة فى الانشطة المدنية السلمية بشرط أن تتم بصفة شخصية تماما".