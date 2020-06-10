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الأقباط يحتفلون بعيد تكريس أول كنيسة فى القطر المصرى بطنطا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:04 م
الأقباط يحتفلون بعيد تكريس أول كنيسة فى القطر المصرى بطنطا البابا كيرلس
كتبت سارة علام

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تحتفل ايبارشية طنطا وتوابعها بعيد تكريس أول كنيسة فى القطر المصرى باسم الشهيد العظيم مارجرجس بحصة برما مركز طنطا والتى دشنها البابا الكسندروس رقم 19 واعيد تدشينها بيد القديس البابا كيرلس السادس البابا 116.

عيد تكريس الكنيسة هو يوم تأسيسها وتدشين أيقوناتها ومذبحها المقدس بحيث تصبح صالحة للصلاة فيها وفقا للطقس الأرثوذكسي 
 
كنيسة القديس مار جرجس ومعنى اسمه «الفلاح الزارع»، ولد سنة 280 م فى مدينة «اللد» فى فلسطين لأبوين مسيحيين من النبلاء، ولما بلغ السابعة عشرة دخل فى سلك الجندية وترقى إلى رتبة «قائد ألف» فى حرس الإمبراطور الروماني، وقد تلقى الكثير من ألوان العذاب، منها وضع حذاء المسامير فى رجليه، وتعذيبه بالشفرات الحادة لتقطع جسمه، ثم ضربوه 100 سوط على بطنه ومسحوا الجروح بالجير، كما صبوا على جسده كبريتا مذابا فى خل عتيق، ثم ألقوه فى السجن، فظهر له الرب «يسوع»، وقال له، «انهض قائما يا حبيبى جرجس لأنى أكون معك لكى تجزى هؤلاء الأشرار».
الكنيسة عمرها 1701 سنة وتم تجديدها 4 مرات.

 


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