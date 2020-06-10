استطلاع: 49% من البريطانيين لا يوافقون على أداء حكومة جونسون فى أزمة كورونا

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع جديد للرأي أن أقل من ثلث الناخبين يوافقون الآن على أداء حكومة بوريس جونسون بعد تراجع شعبيتها للأسبوع الخامس على التوالي، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال 32 في المائة فقط ممن استجوبهم استطلاع يوجوف إن الحكومة كانت على ما يرام (بانخفاض ثلاث نقاط عن الأسبوع الماضي) مقابل 49 في المائة ممن رفضوا ذلك وقالوا إن لا تقوم بعمل جيد فى أزمة كورونا.

وفي الوقت نفسه ، حصل زعيم حزب العمال كير ستارمر برضا المستطلعين أكثر من بوريس جونسون.

وقال نصفهم تقريباً (48 في المائة) إن ستارمر كان على ما يرام - بزيادة ثماني نقاط عن الشهر الماضي - مقابل 21 في المائة قالوا إن أداؤه كان سيئًا.

وعلى النقيض من ذلك ، انخفضت النسبة التي تقول بأن جونسون كان يعمل بشكل جيد بنسبة 14 نقطة خلال الشهر إلى 43 في المائة ، بينما قال 50 في المائة (بزيادة 15 نقطة) إنه كان سيئًا.

قال كريس كيرتس ، مدير الأبحاث السياسية في يوجوف ، بعد شهرين من خلافته لجيريمي كوربين كزعيم لحزب العمال ، بدا أن ستارمر "حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور" وتفوق على حزبه.

قال نحو 40 في المائة إنه بدا رئيساً للوزراء ، مقابل 32 في المائة يعتقدون أنه ليس كذلك.

لكن أكثر من النصف (51 في المائة) قالوا إن حزب العمال ليس جاهزاً للسلطة ، مقارنة بما يزيد قليلاً عن الربع (26 في المائة) الذين قالوا إنه مستعد.

وأوضحت الصحيفة أن حزب العمال تجاوز حزب المحافظين منذ أبريل الماضي.