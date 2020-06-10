اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع معدل البطالة فى كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:40 ص
ارتفاع معدل البطالة فى كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات محاولات لمنع تفشى كورونا فى كوريا الجنوبية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت بيانات رسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات في شهر مايو الماضي، حيث ضرب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أسواق العمل.

وبلغ معدل البطالة 4.5% في شهر مايو، مسجلا أعلى مستوى له منذ يناير 2010، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية، ونقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.

في الوقت ذاته، انخفض عدد العاملين بمقدار 392 ألف شخص إلى 26.93 مليون شخص، ليسجل تراجعا مستمرا للشهر الثالث على التوالي.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها كوريا الجنوبية وظائفها للشهر الثالث على التوالي منذ أكتوبر 2009 إبان الأزمة المالية العالمية.

كما انخفض معدل التوظيف للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، بمقدار 1.4 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 42.2% في الشهر الماضي.

من جانبه، قال وزير المالية الكوري هونج نام-كي إن تراجع الصادرات بدأ يوجه ضربة للوظائف في قطاع التصنيع، لكن الوظائف في قطاع الجملة والتجزئة أظهرت علامات على انتعاش.

وفي الأسبوع الماضي، اقترحت كوريا الجنوبية ميزانيتها الإضافية الثالثة البالغة 35.3 تريليون وون (29 مليار دولار أمريكي) والتي تهدف إلى مساعدة الصناعات الرئيسية في تخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا وحماية الوظائف.

وأظهرت البيانات أن تفشي فيروس كورونا ضرب الموظفين المؤقتين والعاملين باليومية بشدة في كوريا الجنوبية، حيث انخفض عدد العمال المؤقتين بمقدار 501,000 في مايو.


كوريا الجنوبيه

البطاله فى كوريا

ارتفاع البطاله

اخبار كوريا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة