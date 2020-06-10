ولعل من أهم ملامح تلك النقلة النوعية ، افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الأئمة والدعاة في العالم ، وصوت الحق يعلو في مآذن مصر بإنفاق أكثر من ستة مليارات جنيه على عمارة بيوت الله ، وأكثر من مائة وخمسين مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وإنشاء (1200) مدرسة قرآنية، و(303) مدارس علمية جديدة ، كما حققت الوزارة نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال الدعوة إلكترونيًا ، وأكثر من مليار وستمائة مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع ، وتحسين الأحوال المالية للأئمة ، وتعظيم جميع الأنشطة الدعوية وخدمة القرآن الكريم ، وتمكين الشباب من مفاصل العمل القيادي والدعوي بالوزارة ، وتعزيز دور مصر الريادي في نشر الفكر المستنير عالميًا ، وتعظيم جميع الموارد الذاتية للوزارة بأرقام غير مسبوقة ، كما تم عمل أعظم أطلس وقفي في العالم لحفظ أعيان الوقف .

وقامت الوزارة خلال الفترة من 2014 إلى 2020 ببناء نسق فكري وسطي مستنير ، ووضع برامج إعداد وتأهيل عصرية للأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف ، وشهدت الوزارة حركة دائبة في مجال التأليف والترجمة والنشر والمؤتمرات والمسابقات الدولية وخدمة القرآن الكريم ، كما قامت وزارة الأوقاف بإنجاز بناء (16041) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه منها (12598) وحدة إسكان اجتماعي .

وجاءت أرقام وزارة الأوقاف تتحدث عن حجم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية : ففي مجال تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة ارتفعت مدخلات الأئمة على الدرجة الثالثة من 1417 جنيها عام 2014 / 2015 إلى 3622 جنيها في عام 2019 / 2020 للحاصلين على الليسانس بزيادة بلغت 2204,90 جنيها بنسبة 5ر155 % وللحاصلين على الماجستير 3822 بزيادة بلغت 90 ر2404 بنسبة 170 % ، والحاصلون على الدكتوراة إلى 4022 جنيه بزيادة بلغت 90 ر2604 جنيه وبنسبة 184%.

أما الأئمة على الدرجة الثانية فمن 15 ر2633 عام 2014 إلى 25ر4999 عام 2020 للحاصلين على الليسانس بزيادة بلغت 2366,10 بنسبة 90% ، والحاصلون على الماجستير من 15 ر2633 عام 2014 إلى 35 ر5199 جنيها بزيادة 20 ر2566 جنيها بنسبة 4 ر97 % ، والحاصلون على الدكتوراة إلى 35 ر5399 بزيادة 20 ر2766 بنسبة 105% .

أيضا الأئمة على الدرجة الأولى فمن 17 ر2749 جنيها عام 2014 إلى 75 ر5106 جنيه للحاصلين على الليسانس بزيادة بلغت 58 ر 2357 جنيه بنسبة 86% ، والحاصلون على الماجستير إلى 75 ر5306 جنيه بزيادة بلغت 58 ر2557 جنيه بنسبة 93% ، والحاصلون على الدكتوراة إلى 75 ر5506 بزيادة بلغت 58 ر 2757 جنيها بنسبة 3 ر100 % .

كما قامت الوزارة خلال تلك الفترة بتحسين الأحوال المالية والمعيشية للمحفظين وشيوخ وأعضاء المقارئ ، حيث تم تحسين مكافآت المحفظين بالمكافأة من 75 جنيها إلى 300 جنيه بنسبة 300% ، وتحسين مكافآت شيوخ المقارئ من 70 جنيها إلى 200 جنيه بنسبة 186 % ، وتحسين مكافآت أعضاء المقارئ من 60 جنيها إلى 160 جنيها بنسبة 167 % ، كما تم تحسين أوضاع خطباء المكافأة خلال تلك الفترة إلى 1000 بدلا من 300 جنيه لأعضاء اللجان العلمية وعمداء الكليات ووكلاؤها بنسبة 233% ، ودرجة أستاذ جامعي من300 جنيه إلى 800 جنيه ، كما التحق بمجال الدعوة الواعظات حيث لم يكن هناك واعظة واحدة عام 2014 وبلغن الآن و خلال تلك الفترة 239 واعظة متطوعة حيث أولت الوزارة اهتماما بالغا بالمرأة وقضاياها .

كما اهتمت الوزارة بالنواحي التدريبية للأئمة والواعظات ، حيث تم افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير 2019م ، وتم افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف في شهر أغسطس 2019م ، وتم تدريب سبع مجموعات بواقع (1199) معلمًا من معلمي التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم ، وتم إطلاق الدورات التدريبية للأئمة والواعظات على معالجة القضايا السكانية وتنظيم الأسرة، وتم تدريب (11550) إمامًا خلال هذه الفترة ، كما تم استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعظات عام 2019م وتم تنفيذ أول أربع دورات تدريبية بواقع ثلاث دورات لعدد (45) إمامًا، ودورة للواعظات لعدد (19) واعظة ، كما تم استحداث برامج رخصة الحاسب الآلي الدولية بأكاديمية الأوقاف، وتم تنفيذ (17) برنامجًا تدريبيًا خلال تلك الفترة، وجار استمرار هذه الدورات.



أما في مجال عمارة المساجد وفرشها ، قامت الوزارة بإنفاق أكثر من 6 مليارات جنيه لعمارة المساجد، نصفها من أعمال الوزارة، والنصف الآخر تقريبًا من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة حيث ارتفعت أرقام عمارة المساجد خلال السنوات الست الماضية من 288 مسجدا إلى 687 مسجدا تم إحلالها وتجديدها ، كما قامت الوزارة 1523 مسجدا تم فرشها إلى 1632 مسجدا ، وبذلك يكون إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو( 023 ر 423 ر101ر3 ) جنيهًا، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها (3) مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من (6) مليارات جنيه، ما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.



كما قامت وزارة الأوقاف بإنفاق مليار وستمائة وثلاثين مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع خلال السنوات الست الماضية بواقع الإعانات النقدية والمساعدات العينية وشروط الواقفين (بالجنيه) من 500 ر166 ر36 مليون جنيه إلى 000 ر650 ر222 مليون جنيه ، وزيادة القرض الحسن من 26 مليون جنيه إلى 39 مليون جنيه ، كما تم استحداث صكوك الأضاحي حيث لم تكن موجودة عام 2014 ووصلت العام الماضي 105 مليون جنيه قامت الوزارة بشراء وذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء 1105 اطنان .



وشهدت وزارة الأوقاف نقلة نوعية في مجال التكافل والوقف التعليمي وغيره حيث قامت بصرف 100 مليون جنيه (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، وتم صرف 50 مليون جنيه لحساب صندوق الوقف التعليمي ، وتم صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا ، وتم صرف 30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي ، وتم صرف 20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار ، وتم صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة ، وتم صرف ( 440 ر729 ر24 ) جنيهًا في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، كما تم انفاق (000 ر300 ر 16 ) جنيه في رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان ، وتم صرف 25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، وتم صرف ( 667 ر568 103 ) جنيها للإعانات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، وطلاب العلم الفقراء، وأصحاب الأمراض المزمنة، وخلافه ، وتم شراء سلع غذائية بقيمة 29,600,000 جنيه لشنطة رمضان بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التموين (سكر + أرز) وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ، وتم صرف ( 000 ر280 ر5

) جنيه في استخراج 120 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، وتم شراء 8600 مقعد دراسي بقيمة (200 ر843 ر 7 ) وإهداؤها للمدارس بالمناطق الأولى بالرعاية ، وتم شراء ( 868 ر 57 ) ألف بطانية للشتاء بقيمة ( 264ر 424 ر5 ) جنيه وتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية ، وتم صرف ( 552 ر151ر8 ) جنيه في علاج مرضى الأورام ، وتم شراء 3000 سجادة بقيمة ( 853 ر 238 ر 1) جنيه، من إنتاج مصانع سجاد دمنهور، وإهداؤها للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي ، وتم صرف 10 مليون جنيه لصندوق تأمين العاملين ، وتم صرف 30 مليون جنيه دعم صندوق الرعاية الصحية ، وتم صرف (354 ر652 ر12 ) جنيه لدعم مستشفى الدعاة ومعهد التمريض ، وتم صرف ( 295 ر 459 ر 6 ) جنيه لشراء 6 سيارات إسعاف وخدمة عاملين بالوزارة ، وتم صرف ( 060 ر494 ر 114 ) جنيه لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا ، وتم صرف 750 ألف جنيه دعم نقابة القراء ، وتم صرف ( 000ر 507 ر 12 ) جنيه على الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وتم صرف أكثر من (105)ملايين جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية .



كما قامت وزارة الأوقاف بتخصيص 200 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيري لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية ، وتم صرف (25) مليون جنيه منها كدفعة أولى ، وتخصيص 200 مليون جنيه مبادرة (حياة كريمة) ، وتم صرف (20) مليون جنيه منها كدفعة أولى ، ومن ثم يكون إجمالي ما تم صرفه في مجال الإعانات النقدية، والمساعدات العينية، وشروط الواقفين، والقرض الحسن، وصكوك الأضاحي، وخلافه ( 718 ر699 ر328 ر1 ) جنيه ، وإجمالي ما تم تخصيصه ويجري انفاقه حسب التنفيذ الفعلي (355) مليون جنيه ، وإجمالي ما تم انفاقه وتخصيصه ( 718 ر699 ر 683 ر1 ) جنيهًا، "مليار وستمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وستمائة وتسعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانية عشر جنيهًا".

وفي مجال التأليف والترجمة والنشر ومحاربة الفكر المتطرف وتجديد الفكر الديني ، قامت الوزارة بتأليف 69 كتابا ، كما قامت بترجمة 92 كتابا إلى 13 لغة أجنبية (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الروسية – الإسبانية – الإيطالية – الصينية – الفارسية – العبرية – السواحيلية – اليونانية – الأوردية – التركية)، منها 17 كتابًا : ضلالات الإرهابيين وتفنيدها ، والدين والدولة ، وموسوعة الدروس الأخلاقية ، وفلسفة الحرب والسلم والحكم وحديث الروح ، والفهم المقاصدي للسنة النبوية ، والفكر النقدي بين التراث والمعاصرة ، و داعش والإخوان ، ومشروعية الدولة الوطنية ، ونحو خطاب عقلاني رشيد ، ومن أسرار البيان القرآني ، وقضايا التجديد والمواجهة ، والقدس أمانة الدين والتاريخ ومخاطر تهويدها ، ونعمة الماء .. نحو استخدام رشيد ، والحوار الثقافي بين الشرق والغرب ، وبناء الوعي ، وقواعد الفقه الكلية (الكليات الست ).

وفي مجال التطور التكنولوجي والانترنت والفضاء الخارجي تم إنشاء قناة (منبر التجديد) على موقع اليوتيوب خلال العام 2018/2019 ، وبلغ عدد المشتركين فيها (7470) مشتركًا ، كما تم إطلاق موقع أكاديمية الأوقاف الدولية في فبراير 2019م ليصل عدد الزائرين للموقع إلى (12650) زائرًا ، وتم إطلاق صفحة (وعي) عبر الفيس بوك، وتهدف هذه الصفحة إلى تكثيف ونشر الخواطر والرسائل وجميع الأعمال الدعوية على نطاق واسع، وبلغ عدد المتابعين لها (1400) متابع ، وتم إطلاق دورة الفكر المستنير الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية، حول ثلاثة كتب هي : (الفهم المقاصدي للسنة النبوية ، والكليات الست ، وقواعد الفقه الكلية)، وتم إتاحة (13) محاضرة مسجلة بالفيديو على موقع الوزارة وقنواتها المرئية والمسموعة، كما تتاح المادة العلمية مكتوبة على صفحة الفيس بوك "وعي" ، وتم إطلاق الكتاب المرئي والمسموع والمقروء وبلغ عدد الحلقات التي تم تسجيلها (21) حلقة ، وتم إطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على الساوند كلاود، وتم نشر (37) مقطعًا صوتيًّا، وبلغ عدد المشاهدات (6000) مشاهدة ، وتم إطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على التليجرام، وبلغ عدد المشاهدات (50 ألف) مشاهدة ، وتم إطلاق تطبيق (وعي) لأجهزة الأندرويد، وتم نشر (32) كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وتم نشر (7) رسائل دعوية بعنوان: رسائل الأوقاف المترجمة للعالم، باللغات الأجنبية المختلفة ، وتم نشر (76) كتابًا وموسوعة باللغة العربية، و (79) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف ، وتم نشر عددي شهري رمضان وشوال 1441هـ من مجلتي (منبر الإسلام) و(الفردوس) إلكترونيًّا واللتان تصدران عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وتم نشر

(32) كتابًا على موقع أكاديمية الأوقاف الدولية.

أما في مجال العلاقات الخارجية فقد حققت الوزارة خلال فترة السنوات الست الماضية : حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان بكلياتها الثلاث : أصول الدين ، والشريعة ، واللغة العربية ، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية في مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة ، وذلك في يوليو 2016م ، كما حصلت الجامعة على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية, كما حصلت على المركز الرابع في تخصصات العلوم الإنسانية بين الجامعات الكازاخستانية أيضًا .

كما تم تطوير وتجديد المركز المصري الإسلامي بتنزانيا بتكلفة بلغت مرحلتها الأولى نحو خمسة ملايين جنيه، وجار العمل في المرحلة الثانية من التطوير بمعرفة شركة المقاولون العرب المصرية (فرع تنزانيا).

وتم رعاية أكثر من أربعمائة طالب وافد على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنويًّا ، وإهداء (120) مكتبة علمية من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول الإسلامية، خلال السنوات الست الماضية بواقع (20) مكتبة علمية سنويًّا ، وفي مجال المنح التعليمية المجانية قامت الوزارة من خلال التعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بمنح نحو 282 إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير خلال الفترة من 2017م وحتى 2019م.

كما قامت الوزارة بتوفير فرص العمل ، حيث تم تعيين عدد (4258) عاملًا، في مسابقة العمال ، وذلك في الفترة من 2015م حتى 2019م ، وتعيين عدد (2950) إمامًا، في مسابقة الأئمة لسنة 2016م وإعلاناتها التكميلية، وذلك في الفترة من 2016م حتى 2019م ، وتكليف عدد (94) فني تمريض (ممرضات)، وذلك في الفترة من 2015 حتى 2019م ، وبذلك يكون إجمالي فرص العمل التي وفرتها الوزارة خلال تلك الفترة قد بلغ (7302).

وفي مجال الرعاية الصحية ، فقد تم تزويد مستشفى الدعاة بأحدث الأجهزة الطبية، ووصل إجمالي الإنفاق على جانب الرعاية الصحية أكثر من مائة مليون جنيه.

أما في مجال المشروعات التنموية لهيئة الأوقاف المصرية ، فقد تم الانتهاء من عدة مشروعات حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي تم الانتهاء منها (16041) وحدة، بإجمالي تكلفة بلغت (420 ر934 ر 007 ر2 ) جنيهًا، وذلك على النحو التالي : عدد (14618) وحدة إسكان اجتماعي واستثماري واقتصادي بتكلفة قدرها (1,737,364,739) جنيهًا، منها (12598) إسكان اجتماعي.

وتم تنفيذ عدد (1423) وحدة تجارية وخدمية وإدارية بتكلفة قدرها ( 681 ر569 ر 270 ) جنيه ، أيضا هناك مشروعات جار العمل بها حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي يجري العمل بها حاليًا (10796) وحدة ،

بإجمالي تكلفة تقدر بنحو( 649 ر708 ر749 2 ) جنيه ، وبلغ إجمالي ما تم انفاقه على هذه المشروعات حتى تاريخه مبلغ ( 521 ر 189 ر706 ) جنيها ، بمتوسط نسبة تنفيذ للأعمال بلغت (25,6%) ، وجار إتمام تنفيذ هذه الأعمال ، أما فيما يتعلق بالعوائد الاستثمارية لمشروعات الهيئة ، فقد حققت جميع المشروعات عوائد استثمارية مجزية ومتميزة تجاوزت في بعض المشروعات الاستثمارية نسبة 100% ، وفيما يتعلق أيضا بإيرادات الهيئة ، فقد حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيرادات في تاريخها في العام 2018/2019م، حيث حققت ( 363 ر914 ر460 ر1 جنيهًا، ومن المتوقع تجاوز هذا الرقم وتحقيق رقم قياسي جديد خلال العام الحالي 2019/2020 .