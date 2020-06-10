إصابة طبيب خلال عمله بـ"عزل قها" بفيروس كورونا.. والمستشفى: حالته مستقرة

القليوبية نيفين طه

أعلن مستشفى قها المركزى لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد استقرار حالة الطبيب أحمد ماهر استشارى العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعى وأحد أبطال فريق العزل الطبى بالمستشفى ضمن الفريق الثالث والذى أصيب أثناء أداء واجبه المهنى والإنسانى خلال عمله بمستشفى بنها الجامعى.

وقال المستشفى، إن حالة الطبيب مطمئنة ويخضع للعزل المنزلى وفق رغبته، مشيرا إلى أنه أجريت له مسحتان وكانت نتيجتهما إيجابية للفيروس ولكن الطبيب أصر على العلاج والعزل المنزلى وفى طريقه للشفاء.

وقدمت المستشفى فى بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك اسمى الدعوات له بالشفاء العاجل.

وأعلن مستشفى قها المركزى للحجر الصحى والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خروج الممرضة هنا على بمستشفى قليوب بعد تعافيها من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى256 متعافيا.

وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"،إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 256 شخصا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكد مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.