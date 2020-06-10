إصابة رئيس مدينة قطور الجديد بكورونا بعد ورود نتيجة فحص العينة الثانية

الغربية مصطفى عادل

أسفرت نتيجة فحص العينة الثانية لرئيس مدينة قطور الجديد والصادر له قرار بالعمل لرئاسة مدينة قطور في حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة قد أجرت تحليلاً لعينة دم ومسحة حلق لرئيس مدينة قطور الجديد للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه، وجاءت نتيجة فحصها ايجابيه إصابته بالفيروس.

وكان رئيس مدينة قطور قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس وتم إجراء تحليل مبدئى وجاءت النتيجة إيجابية، وتم سحب عينة اخرى له وإرسالها لمستشفى المنشاوى العام لفصحها للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه.

فى الوقت الذى تم فيه فحص المخالطين له وعددهم 8 وهم أحمد المغاورى سليمان رئيس المدينة السابق، و7من العاملين بمكتبه وسائق رئيس المدينة، كونهم كانوا مخالطين لرئيس المدينة، وجاءت نتيجتهم سلبية.

من ناحيه أخرى قالت نجوى العشيرى، سكرتير عام مساعد الغربية، إن نتائج التحليل الخاصة بها والتى تم أخذها السبت الماضى جاءت سلبية وتؤكد عدم إصابتها بالفيروس، مضيفة أنها فى منزلها نظرًا لتجهيز مكتبها داخل ديوان عام المحافظة.

وأضافت نجوى العشيرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنها تمارس حياتها مع أسرتها بشكل طبيعى، ووأنها خضعت مع رؤساء المدن الجدد يوم السبت الماضى، لأخذ مسحة قبل اجتماعها مع محافظ الغربية، والتى ظهرت سلبيتها اليوم.