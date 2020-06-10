أمين الأمم المتحدة يعبر عن رفضه الشديد للعنصرية: التنوع ثراء وليس تهديدًا

ريهام عبد الله

شدد أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة على رفضه الشديد للعنصرية، ووصفها بالبغيضة، مشددا على ضرورة استثمار المجتمعات فى التماسك الاجتماعى، قائلا :"التنوع ثراء وليس تهديد".



أنطونيو جوتيريش

وقال جوتيريش فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إن العنصرية بغيضة، ويجب رفضها في كل مكان وفي أي لحظة، العنصرية هي رفض إنسانيتنا المشتركة، وهي جانب مركزي ضد ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع:"من الواضح أن التنوع ثراء وليس تهديدًا، ولا يمكن للمجتمعات المتنوعة أن تنجح إلا إذا كان هناك استثمار ضخم في التماسك الاجتماعي، من قبل الحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني والكنائس، لرفض التمييز وعدم المساواة".

وفى سياق آخر قال انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لطاقم العاملين معه إنهم غير ممنوعين من المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي تجتاح الولايات المتحدة ودولا أخرى في كلمة سعى من خلالها لتوضيح أي لبس في موقف المنظمة.