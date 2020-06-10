اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمين الأمم المتحدة يعبر عن رفضه الشديد للعنصرية: التنوع ثراء وليس تهديدًا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:09 م
أمين الأمم المتحدة يعبر عن رفضه الشديد للعنصرية: التنوع ثراء وليس تهديدًا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة على رفضه الشديد للعنصرية، ووصفها بالبغيضة، مشددا على ضرورة استثمار المجتمعات فى التماسك الاجتماعى، قائلا :"التنوع ثراء وليس تهديد".

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

 

وقال جوتيريش فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إن العنصرية بغيضة، ويجب رفضها في كل مكان وفي أي لحظة، العنصرية هي رفض إنسانيتنا المشتركة، وهي جانب مركزي ضد ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع:"من الواضح أن التنوع ثراء وليس تهديدًا، ولا يمكن للمجتمعات المتنوعة أن تنجح إلا إذا كان هناك استثمار ضخم في التماسك الاجتماعي، من قبل الحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني والكنائس، لرفض التمييز وعدم المساواة".

وفى سياق آخر  قال انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لطاقم العاملين معه إنهم غير ممنوعين من المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي تجتاح الولايات المتحدة ودولا أخرى في كلمة سعى من خلالها لتوضيح أي لبس في موقف المنظمة.
 

وكتب جوتيريتش في كلمته للعاملين "هذا لا يعني بأي حال أن على العاملين التزام الحياد في مواجهة العنصرية" وأضاف "بل على العكس، ليس هناك حظر على التعبير الشخصي عن التضامن أو المشاركة في الانشطة المدنية السلمية بشرط أن تتم بصفة شخصية تماما".

وقال في الكلمة التي حصلت رويترز على نسخة منها إن توجيهات لجنة الأخلاقيات بالأمم المتحدة "تهدف إلى تأكيد الحاجة لموازنة مثل هذه الأفعال حسب أفضل تقدير شخصي وكموظفين مدنيين دوليين وفي إطار واجباتنا الرسمية".

وفي وقت سابق هذا الشهر حث جوتيريش المحتجين الأمريكيين ضد التمييز العنصري وإفراط الشرطة في استخدام القوة على أن يقوموا بذلك بشكل سلمي ودعا زعماء الولايات المتحدة للاستماع إليهم وممارسة ضبط النفس.

 


انطونيو جوتيريش

الامين العام للامم المتحدة

العنصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة