أمين الأمم المتحدة يعبر عن رفضه الشديد للعنصرية: التنوع ثراء وليس تهديدًا

شدد أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة على رفضه الشديد للعنصرية، ووصفها بالبغيضة، مشددا على ضرورة استثمار المجتمعات فى التماسك الاجتماعى، قائلا :"التنوع ثراء وليس تهديد".
أنطونيو جوتيريش
وقال جوتيريش فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إن العنصرية بغيضة، ويجب رفضها في كل مكان وفي أي لحظة، العنصرية هي رفض إنسانيتنا المشتركة، وهي جانب مركزي ضد ميثاق الأمم المتحدة".
وتابع:"من الواضح أن التنوع ثراء وليس تهديدًا، ولا يمكن للمجتمعات المتنوعة أن تنجح إلا إذا كان هناك استثمار ضخم في التماسك الاجتماعي، من قبل الحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني والكنائس، لرفض التمييز وعدم المساواة".
وكتب جوتيريتش في كلمته للعاملين "هذا لا يعني بأي حال أن على العاملين التزام الحياد في مواجهة العنصرية" وأضاف "بل على العكس، ليس هناك حظر على التعبير الشخصي عن التضامن أو المشاركة في الانشطة المدنية السلمية بشرط أن تتم بصفة شخصية تماما".
وقال في الكلمة التي حصلت رويترز على نسخة منها إن توجيهات لجنة الأخلاقيات بالأمم المتحدة "تهدف إلى تأكيد الحاجة لموازنة مثل هذه الأفعال حسب أفضل تقدير شخصي وكموظفين مدنيين دوليين وفي إطار واجباتنا الرسمية".
وفي وقت سابق هذا الشهر حث جوتيريش المحتجين الأمريكيين ضد التمييز العنصري وإفراط الشرطة في استخدام القوة على أن يقوموا بذلك بشكل سلمي ودعا زعماء الولايات المتحدة للاستماع إليهم وممارسة ضبط النفس.
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