أخبار البورصة اليوم الأربعاء 10 - 6 - 2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، 10-6-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 578.788 مليار جنيه.

إيقاف تداول 25 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 25 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس، مصر للأسمنت-قنا، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الدولية للمحاصيل الرزاعية، السويس للأسمنت، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المهندس للتأمين، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الدولية للمحاصيل الزراعية، السويس للأسمنت، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المهندس للتأمين، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مطاحن ومخابز الإسكندرية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، العربية لاستصلاح الأراضي. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 25 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس، مصر للأسمنت-قنا، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الدولية للمحاصيل الرزاعية، السويس للأسمنت، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المهندس للتأمين، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الدولية للمحاصيل الزراعية، السويس للأسمنت، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المهندس للتأمين، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مطاحن ومخابز الإسكندرية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، العربية لاستصلاح الأراضي.



البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 578.788 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 578.788 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 287.2 مليون ورقة مالية بقيمة 910 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.85% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.39%، والعرب على 5.75% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.75%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.6 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 128.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 397 ألف جنيه، 164.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 669 نقطة.

وصعدت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.