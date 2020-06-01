اليوم السابع
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90 ألف إصابة بكورونا فى المكسيك والوفيات تقترب من 10 آلاف

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:00 ص
90 ألف إصابة بكورونا فى المكسيك والوفيات تقترب من 10 آلاف اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مكسيكو سيتى(رويترز)

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أعلن هوجو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة المكسيكى، تسجيل 3152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و151 وفاة ليصل مجمل الإصابات والوفيات فى البلاد إلى 90664 و9930 على الترتيب.

 

فيما سجلت المكسيك 3152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا  مما يرفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 90664، وأضافت السلطات الصحية فى المكسيك أن عدد الوفيات بلغ 9930 حالة، بعد تسجيل 151 حالة وفاة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وأعلنت المكسيك يوم السبت إصابة 2885 بفيروس كورونا و364 وفاة وسجلت البلاد عددا قياسيا من الوفيات، وهو 501 حالة يوم الثلاثاء الماضي.

 

فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية 50 ألف حالة، وأن الإصابات اقتربت من مليون إصابة، كما أن البرازيل وتشيلى والمكسيك وبيرو تكافح لاحتواء انتشار الوباء.

 

 

 

 

 

 


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