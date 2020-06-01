اليوم السابع
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8.7 % انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبراير 2020

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:27 ص
8.7 % انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبراير 2020 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليـوم الاثنين البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجيةعن شهـر فبراير 2020.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISICRev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)

بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)113.10خلال شهر فبراير 2020(أولـي) مقابل 123.87خلال شهر يناير2020(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها  8.7٪.

وتضمن البيان الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، حيث بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.20 خلال شهر فبراير 2020 مقارنة بشهر يناير 2020 حيث بلغ 113.80 بارتفاع قدره 3.9٪ وذلك طبقا لحالة السوق.

وبلـغ الرقم القياسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 114.19خلال شهر فبراير 2020 مقارنة بشهر يناير 2020 حيث بلغ 107.07 بارتفاع قدره 6.6% وذلك بسبب حالة السوق.

أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، فقد بلـغ الرقم القياسـي لصناعة الملابس الجاهزة 96.21  خلال شهر فبراير 2020 مقارنة بشهر يناير 2020 حيث بلغ 105.63 بنسبة انخفاض قدرها 8.9% نظرا لحالة السوق، كما بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة التبغ 191.57 خلال شهر فبراير 2020 مقارنة بشهر يناير 2020 حيث بلغ 200.59 بانخفاض قدره 4.5٪ وذلك بسبب الإنتاج الموسمي وحالة السوق.


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