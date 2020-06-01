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7 معلومات عن مشروعات الدولة فى التعليم للعام المالى 2020-2021

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:00 ص
7 معلومات عن مشروعات الدولة فى التعليم للعام المالى 2020-2021 طلاب
كتب أحمد حمادة

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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة الاستثمارات فى قطاع التربية والتعليم خلال العام المالى 2020-2021، حيث بلغت نسبة الزيادة بـ 35% عن العام المالى 2019-2020،  والتى تضمنت الآتى:- 
 
إجمالى الاستثمارات 16.5 مليار جنيه.
 
- إضافة 27.5 ألف فصل بتكلفة 6.8 مليار جنيه.
 
استكمال الفصول التى تم البدء بها فى المحافظات ذات الأولوية وهى الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية والفيوم.
 
-مبادرة "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" تستهدف إضافة 27 مدرسة جديدة لاستيعاب 78 ألف طالب بتكلفة 440 مليون جنيه.
13 مدرسة تعليم ياباني.
10 مدارس دولية.
4 مدارس للمتفوقين.
- التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بنحو 10 مدارس بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب.

وزارة التخطيط

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التخطيط

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مشروعات الدولة فى التعليم

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