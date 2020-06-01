7 معلومات عن مشروعات الدولة فى التعليم للعام المالى 2020-2021

كتب أحمد حمادة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة الاستثمارات فى قطاع التربية والتعليم خلال العام المالى 2020-2021، حيث بلغت نسبة الزيادة بـ 35% عن العام المالى 2019-2020، والتى تضمنت الآتى:-

إجمالى الاستثمارات 16.5 مليار جنيه.

- إضافة 27.5 ألف فصل بتكلفة 6.8 مليار جنيه.

استكمال الفصول التى تم البدء بها فى المحافظات ذات الأولوية وهى الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية والفيوم.

-مبادرة "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" تستهدف إضافة 27 مدرسة جديدة لاستيعاب 78 ألف طالب بتكلفة 440 مليون جنيه.

13 مدرسة تعليم ياباني.

10 مدارس دولية.

4 مدارس للمتفوقين.

- التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بنحو 10 مدارس بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب.