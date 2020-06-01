اليوم السابع
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5 طالبات يحصدن الدرجات النهائية ويحصلن على المراكز الأولى فى إعدادية الدقهلية

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:55 م
5 طالبات يحصدن الدرجات النهائية ويحصلن على المراكز الأولى فى إعدادية الدقهلية البنات حصدوا المراكز الاولى
الدقهلية شريف الديب

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أعلن على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن 5 طالبات حصدن المركز الأول بالدرجات النهائية على مستوى المحافظة فى الشهادة الإعدادية، وهن الطالبة أروى محمد يوسف المهدى شبانة من مدرسة الوادى بنات للغات المركز الأول، والطالبة ملك وجدى المحمدى إبراهيم من مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، والطالبة ريم أحمد أبو خليل عوض الحداد من مدرسة ميت الكرماء الإعدادية بنات، والطالبة أسماء عبدالله عبد السلام محمد مدرسة الملاح الإعدادية المشتركة، والطالبة مريم محمد محمد أحمد عرفات مدرسة منية سمنود الإعداداية بنات المركز الأول مكرر بمجموع ٢٨٠ درجة.

وأوضح عبد الرؤوف، أن الطالبة بسملة عبد الباقى عرفة من مدرسة المستشار على السيد الإعدادية المشتركة حصلت على المركز السادس، والطالب كريم محمود ومدى أحمد من مدرسة بنى عبيد الإعدادية المشتركة، والطالبة سلمى عبد الله عبد السلام، والطالبة همس هيثم فرج أبو السعد من مدرسة البشاير الإعدادية الخاصة، والطالبة هند محمد عثمان الحديدى من مدرسة الدكتور حمدى السيد الإعدادية المشتركة، على المركز السادس مكرر بمجموع 279.5 درجة.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعتمد صباح اليوم الاثنين نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 98.6%.

ومن جانبه أوضح المهندس على عبد الرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من حق لهم التقدم للامتحانات 102 ألف و361 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، حضروا جميعا الامتحانات من خلال تقديم الأبحاث، نجح منهم 100 ألف و984 طالبا وطالبة بنسبة نجاح إجمالية بلغت 98.6 % وعدد الطلاب التكميلى 540 طالبا، وعدد الطلاب الذين لهم حق امتحان الدور الثانى يبلغ 837 طالبا.

 


الدقهلية

اوئل الاعدادية

تعليم الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

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