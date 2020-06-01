اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 01:35 م
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30 مليون اختبار فيروس كورونا من الصين للقارة الأفريقية

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:41 م
30 مليون اختبار فيروس كورونا من الصين للقارة الأفريقية سيريل رامافوزا رئيس جنوب افريقيا
هند المغربي

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أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن الصين تعهدت بتوفير 30 مليون أداة اختبار لفيروس كورونا "كوفيد-19" شهرياً للدول الأفريقية التي تواجه نقصاً في المواد اللازمة لاختبار الفيروس.

وأوضح رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بأن الرئيس الصيني شي جين بينج تعهد بأن تتيح الشركات الصينية أدوات الاختبار، إضافة إلى 10 آلاف جهاز تنفس صناعي و80 مليون كمامة شهرياً للبلدان الأفريقية، من دون أن يحدد ما إذا كان سيتم التبرع بهذه الأدوات أو بيعها للبلدان الأفريقية.

وواجهت جنوب أفريقيا، التي تشهد أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في القارة، بـ30967 حالة إصابة و643 حالة وفاة، نقصاً في أدوات الاختبار والمعدات الأخرى وفقا لوسائل إعلام .

 

 

 


كورونا

الصين

افريقيا

سيريل رامافوز

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