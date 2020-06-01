30 مليون اختبار فيروس كورونا من الصين للقارة الأفريقية

هند المغربي

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن الصين تعهدت بتوفير 30 مليون أداة اختبار لفيروس كورونا "كوفيد-19" شهرياً للدول الأفريقية التي تواجه نقصاً في المواد اللازمة لاختبار الفيروس.

وأوضح رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بأن الرئيس الصيني شي جين بينج تعهد بأن تتيح الشركات الصينية أدوات الاختبار، إضافة إلى 10 آلاف جهاز تنفس صناعي و80 مليون كمامة شهرياً للبلدان الأفريقية، من دون أن يحدد ما إذا كان سيتم التبرع بهذه الأدوات أو بيعها للبلدان الأفريقية.

وواجهت جنوب أفريقيا، التي تشهد أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في القارة، بـ30967 حالة إصابة و643 حالة وفاة، نقصاً في أدوات الاختبار والمعدات الأخرى وفقا لوسائل إعلام .