215 من العالقين الأوروبيين يغادرون القاهرة على متن رحلة لوفتهانزا

كتب محمود عبد الغنى

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، رحلة طيران تابعة لشركة طيران لوفتهانزا، وعلى متنها 215 راكبا من جنسيات أوربية مختلفة ، وقالت مصادر بالمطار: غادرت رحلة طيران لوفتهانزا والتي وصلت المطار قادمة من ألمانيا ، وأقلعت وعلى متنها 215 راكبا كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران ، وتم إنهاء إجراءات سفرهم، بمبني الركاب رقم 3 بالمطار .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .