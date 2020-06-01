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215 من العالقين الأوروبيين يغادرون القاهرة على متن رحلة لوفتهانزا

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:31 م
215 من العالقين الأوروبيين يغادرون القاهرة على متن رحلة لوفتهانزا مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، رحلة طيران تابعة لشركة طيران لوفتهانزا، وعلى متنها 215 راكبا من جنسيات أوربية مختلفة ، وقالت مصادر بالمطار: غادرت رحلة طيران لوفتهانزا والتي وصلت المطار قادمة من ألمانيا ، وأقلعت وعلى متنها 215 راكبا كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران ، وتم إنهاء إجراءات سفرهم، بمبني الركاب رقم 3 بالمطار . 
 
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .
 
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

لوفتهانزا

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