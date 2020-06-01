وكيل صحة الشرقية يكرم 3 من قيادات الصحة لبلوغهم السن القانوني للمعاش

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ثلاثة رموز من قيادات مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لبلوغهم السن القانوني للمعاش، وهم فتحي حلمي مدير إدارة الشئون القانونية، ومصطفي خيري رئيس قسم إبداء الرأي بالشئون القانونية، والمهندس زهيري إبراهيم الدسوقي مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، مقدما لهم الشكر والتقدير لمجهوداتهم المبذولة لخدمة القطاع الصحي خلال فترة عملهم السابقة، مؤكداً بأنهم مثال للأمانة والإخلاص والتفاني في العمل، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.
وفى نفس السياق، تم دعم مستشفى حميات الزقازيق بجهاز أشعة متنقل لخدمة المرضى بوحدة العناية المركزة، وجهاز تحاليل طبية لوظائف الكبد والكلى والدهون والسكر في الدم لصالح المرضى والمترددين على المستشفى، وتم دعم مستشفي اولاد صقر المركزى مونيتور، وجهاز رسم قلب، و2 منظار حنجري، و2 شفاط جراحي، و2 كابل أوكسيميتر، و3 سرنجة محاليل، و2 سباب أطفال، وجهاز سيولة، كما تم دعم مستشفى أبو كبير بكمية من المستلزمات الوقائية عبارة عن "كمامات وبدل ونظارات واقية"، لصالح الفريق الطبي بالمحافظة.
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