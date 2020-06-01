وكيل صحة الشرقية يكرم 3 من قيادات الصحة لبلوغهم السن القانوني للمعاش

وفى نفس السياق، تم دعم مستشفى حميات الزقازيق بجهاز أشعة متنقل لخدمة المرضى بوحدة العناية المركزة، وجهاز تحاليل طبية لوظائف الكبد والكلى والدهون والسكر في الدم لصالح المرضى والمترددين على المستشفى، وتم دعم مستشفي اولاد صقر المركزى مونيتور، وجهاز رسم قلب، و2 منظار حنجري، و2 شفاط جراحي، و2 كابل أوكسيميتر، و3 سرنجة محاليل، و2 سباب أطفال، وجهاز سيولة، كما تم دعم مستشفى أبو كبير بكمية من المستلزمات الوقائية عبارة عن "كمامات وبدل ونظارات واقية"، لصالح الفريق الطبي بالمحافظة.