اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 06:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وقفة فى صناعة الموسيقى لتأمل الاحتجاجات فى أمريكا

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:04 م
وقفة فى صناعة الموسيقى لتأمل الاحتجاجات فى أمريكا احتجاجات أمريكا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقوم شركات التسجيل الكبرى بإحياء يوم "بلاك أوت تيوزداي" هذا الأسبوع، بتعليق أنشطتها والعمل مع المجتمعات على محاربة عدم المساواة العرقية بعد اندلاع احتجاجات في الولايات المتحدة في أعقاب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود، أثناء احتجازه لدى الشرطة.

وتحدث عدد من كبار الفنانين أيضا عن وفاة فلويد والمظاهرات التي أعقبت ذلك والتي شاب العنف بعضها.

وقالت شركة يونيفرسال ميوزيك، وهي جزء من مجموعة فيفندي في حسابها على تويتر "نقف مع مجتمع السود".

وكتبت شركة وورنر للتسجيلات على حسابها "النشاط الموسيقي في مجموعة وورنر ميوزيك جروب لن تمضي كما هو معتاد" وأضافت أنها ستقدم مساهمات لحركة (بلاك لايفز ماتر) أي (حياة السود تهم) ومجموعات أخرى تحارب العنصرية.

وأعلنت مجموعة سوني ميوزيك تحركات مماثلة بينما قالت شركة إنترسكوب جيفن إيه اند إم، وهي جزء من شركة يونيفرسال، إنها لن تصدر أي أعمال موسيقية هذا الأسبوع.

وجرى نشر قوات الحرس الوطني في 15 ولاية وواشنطن العاصمة في محاولة لاحتواء الليلة السادسة من العنف يوم الأحد.

وتفجرت الاحتجاجات بعد مقطع فيديو يظهر ضابط شرطة أبيض في منيابوليس وهو يجثو على رقبة فلويد (46 عاما) لمدة تسع دقائق تقريبا قبل وفاته في 25 مايو أيار.

ونشرت المغنية بيونسيه مقطع فيديو على إنستجرام طالبت فيه بالعدالة لفلويد.

وقالت "قلوبنا مفطورة ونشعر بالاشمئزاز... أنا لا أتحدث فقط إلى الأشخاص الملونين. إذا كنت أبيض أو أسود أو بني أو أي شيء بينها، فأنا متأكدة من أنك تشعر باليأس بسبب العنصرية التي تحدث في أمريكا الآن".

وانضم العديد من الفنانين البارزين إلى الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك ريانا جراندي.

وكتبت ريانا، وهي مغنية وكاتبة أغاني من بربادوس، على موقع إنستجرام "مشاهدة أبناء قومي يقتلون يوما بعد يوم دفعني إلى مكان ثقيل في قلبي!".


امريكا

موسيقى امريكا

احتجاجات امريكا

مساواه عرقيه

فلويد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة