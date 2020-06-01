وفاة الراهب بولس الفاخورى بإسنا بعد تعرضه لوعكة صحية جراء حمى التيفود

الأقصر – أحمد مرعى

توفى مساء اليوم الاثنين الراهب "بولس الفاخوري" من دير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا جنوب محافظة الأقصر، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب حمي التيفود، حيث أكد مصدر كنسي، خبر وفاته أثر تعرضه لحمي التيفود، منذ 12 يوماً وعلى إثرها تم نقله إلي إحدي مستشفيات الأقصر لتلقي العلاج، وتم وصول الجثمان للدير وإقامة صلاة الجنازة على روحه الطاهرة، وفى هذا الصدد تقدم مجمع رهبان دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري، وعلى رأسهم نيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان العامر والمشرف البابوي للدير، بخالص التعازى لعائلة وأحباء الراهب بولس الفاخوري.

وكان قد ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر، والمشرف البابوى لدير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى ديسمبر الماضى، بمشاركة نيافة الحبر الجليل الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، طقس صلوات تسليم الذبيحة، لترقية ثلاث رهبان لرتبة الكهنوت، وتم ترقية الرهبان الثلاثة داخل الدير خلال تلك الطقوس والصلوات، وهم كل من:- (الراهب أنطونيوس الفاخورى - الراهب باخوميوس الفاخورى - الراهب مكاريوس الفاخوري)، وذلك فى حضور مجمع رهبان الدير، وعدد من الآباء الكهنة من الأيبارشيات المجاورة والشعب القبطى.

وجاء ذلك بعد إحتفال أقباط محافظة الأقصر، بعيد القديس الأنبا متاؤس الفاخوري، بمقر الدير بمنطقة جبل أصفون بإسنا، بحضور الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان والمشرف البابوى للدير وعدد من الآباء الكهنة ومجمع رهبان الدير، حيث توافد المئات من الأقباط من المحافظات والقرى المجاورة على الدير غرب محافظة الأقصر، للاحتفال بذكرى نياحة القديس الأنبا متاؤس الفاخوري، وسط حضور شعبى كبير من رجال الكنيسة والأقباط من جميع المحافظات.



الراهب بولس الفاخوري من دير الأنبا متاؤس الفاخوري