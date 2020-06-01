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وزير التعليم العالى: مصر تفوقت فى أبحاث كورونا بواقع 50 بحثا

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:47 م
وزير التعليم العالى: مصر تفوقت فى أبحاث كورونا بواقع 50 بحثا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد باستخدام علوم البيانات فى تقدير انتشار فيروس كورونا فى مصر، وقال خلال فيديو مسجل له بمقر المجلس الأعلى للجامعات إن هناك تعاونا مع الدكتور هشام العسكرى أستاذ فى علوم الأرض والاستشعار عن بعد فى جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا فى كاليفورنيا، من خلال الأبحاث المشتركة مع الدكتور هشام ومجموعته البحثية والمجموعة البحثية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار فى حديثه إلى أنه تقدم بعرض يوم 21 مايو واليوم يتم البناء على هذا العرض لمعرفة الأحداث التى اختلفت والأرقام التى تم تجديدها، موضحا أهمية علوم البيانات فى استخدام علوم الداتا فى مواجهة فيروس كورونا المستجد للمساعدة فى اتخاذ القرار مع الدولة ومع المواطنين من خلال العلم الخاص بعلوم البيانات، وتحدثنا قبل ذلك عن نسبة الانبعاثات والرصد الخارجة من محيط القاهرة والمحافظات المصرية وكيفية رصدها من خلال الأقمار الصناعية حتى نتمكن من رصد القرارات التى تؤدى إلى اتخاذ إجراءات احترازية أكثر، بالإضافة إلى استخدام أنواع من الموديل المختلفة بهدف الاطلاع على اكبر قدر ممكن من المعلومات واستخدمنا النموذج الأسير واللوجيستى وتحدثنا عن معدل الانتشار والنمو الفيروسى .

وتابع وزير التعليم العالى، ندرس ماضى الأرقام وبناء على ذلك نتمكن من دراسة الواقع ووضع تصور للمستقبل بناء على الدراسات.

واستطرد الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقدمت بشكل كبير فى دراسات الأبحاث السريرية على مستوى العالم، ومن خلال الجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية، موضحا أن عدد الأبحاث السريرية فى مصر منذ رصد فيروس كوفيد 19 بلغ 50 بحثا مقارنة بأ64 بحث على قارة أفريقيا.

وذكر وزير التعليم العالى أن مصر تفوقت على دول كثيرة أيضا من دول الشرق الأوسط مثل إيران والأردن وإسرائيل ولبنان وقبرص وتركيا، متابعا أقرب دولة لنا فى الأبحاث تركيا، لكن ذلك يؤكد وجود نشاط كبير لمنظومة البحث العلمى فى مصر من خلال التقدم للأبحاث السريرية.


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خالد عبد الغفار

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