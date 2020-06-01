اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 03:32 م
خالد صلاح
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بنمو قطاع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بنسبة 29.7% وبوصول المبيعات الي 72.6 مليون وحدة

هواوي تحقق 62.2% نمو سنوي في مبيعات الأجهزة الذكية القابلة للارتداء وتبيع 8.1 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2020

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:59 م
هواوي تحقق 62.2% نمو سنوي في مبيعات الأجهزة الذكية القابلة للارتداء وتبيع 8.1 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2020 هواوي

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وفقاً للتقرير الربع سنوي الذي تصدره مؤسسة البيانات الدولية IDC المختصة بدراسة العلامات التجارية للأجهزة الذكية وأدائها في الأسواق العالمية والمحلية، قامت هواوي بتحقيق نسبة نمو سنوي 62.2% في قطاع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء في الربع الأول من عام 2020. حيث باعت الشركة الصينية 8.1 مليون وحدة من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مع تحقيق حصة سوقية بلغت 11.1% في الربع الأول من عام 2020. كما أظهر التقرير أن المبيعات العالمية للأجهزة الذكية القابلة للارتداء شهدت نمو بنسبة 29.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020، حيث وصلت المبيعات الي 72.6% وحدة حول العالم.
 
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قامت هواوي مؤخراً بالكشف عن ساعة HUAWEI WATCH GT 2e، التي تم تصميمها لإلهام أسلوب حياة نشط، وتتميز بـ 100 وضع تمرين تتراوح من الرياضات التقليدية إلى أشكال أكثر عصرية من التمارين. تدعم ساعةHUAWEI WATCH GT 2e  15 وضع تمرين احترافي، وتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 2e مراقبة شاملة يمكنها تتبع 190 نوعًا من البيانات - كل ذلك لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من تمرينهم. يمكن لساعة HUAWEI WATCH GT 2e اكتشاف 6 أوضاع تمرين احترافية تلقائيًا، مما يوفر تجربة رياضية أكثر ذكاءً.
والجدير بالذكر، أن هواوي تركز على الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بالاعتماد على قطاع الأبحاث والتطوير، حيث انها كل توفر التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة في تصميم أجهزتها الذكية.
 
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