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نيويورك تايمز: ترامب لم يكن يواجه أى خطر حقيقى عندما نقل للمخبأ السرى

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:24 ص
نيويورك تايمز: ترامب لم يكن يواجه أى خطر حقيقى عندما نقل للمخبأ السرى ترامب
كتب أحمد عرفة

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نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض، تأكيدهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن يواجه أي خطر حقيقي عندما نقل للمخبأ السري.

 

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز، أن نقل ترامب للمخبأ السري المخصص لمواجهة تهديد إرهابي تدبير احترازي بسبب اقتراب الاحتجاجات.

 

وكانت صحيفة نيويورك تايمر الأمريكية، ذكرت أن جهاز الخدمة السرية نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الجمعة إلى مخبأ تحت الأرض بالبيت الأبيض جراء الاحتجاجات.

 

وفى وقت سابق، فرض الولايات المتحدة، حظر التجول في العاصمة واشنطن، من الساعة 11 مساء إلى الساعة 6 صباحًا، كما استدعت الحرس الوطني فى محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة.


نيويورك تايمز

ترامب

احتجاجات

الشرطه الامريكيه

البيت الأبيض

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