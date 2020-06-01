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نائب رئيس جامعة بنها لشئون الطلاب: مسابقة لإعداد بنوك أسئلة للمقررات

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:14 م
نائب رئيس جامعة بنها لشئون الطلاب: مسابقة لإعداد بنوك أسئلة للمقررات الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها
القليوبية - نيفين طه

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أعلن الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، ورئيس لجنة تطوير التعليم بالجامعة، أن مجلس الجامعة خلال اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها وافق على المقترح المقدم من لجنة تطوير التعليم بالجامعة بشأن إعداد بنوك الأسئلة للمقررات بالجامعة، وذلك فى إطار تفعيل عمليات التعليم والتقويم عن بعد بالجامعة وسعى قطاع التعليم والطلاب لتطوير منظومة الاختبارات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وأشار المغربى إلى أن المسابقة متاحة لجميع أعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة وعلى مستوى الأقسام العلمية، ومن شروطها أن يكون إنتاج بنوك الأسئلة من خلال الأقسام العلمية بالكليات، ويمكن للقسم العلمى التقدم بأى عدد من بنوك الأسئلة، كما يمكن اشتراك أكثر من عضو هيئة تدريس فى البنك الواحد، على أن تلتزم الأقسام العلمية بالإشراف والتحكيم العلمى لبنوك الأسئلة ولا يقل عدد المفردات الاختبارية فى كل بنك عن 500 مفردة اختبارية مع إدخال المفردات الاختبارية على برنامج بنوك الأسئلة المعدة من قبل الجامعة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب أنه سيتم تشكيل لجان علمية متخصصة لمراجعة وتقييم البنوك المقدمة بحيث تكون مكافأة إعداد بنك الأسئلة للمقرر الواحد 2000 جنيه.

وأكدت الدكتورة عزة عبد الله مدير مركز القياس أهمية تقديم البطاقات التعريفية لكل مفردة اختبارية وإجراء تجربة استطلاعية من القسم العلمى على عينة من الطلاب وتقديم نتائج التجربة لمركز القياس والتقويم بالجامعة.


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